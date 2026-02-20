Zrušené lety do Milána! Slovenskí fanúšikovia nestihnú večerné semifinále s USA - FOTO

Letisko Schwechat hlási nepríjemné správy, ktoré súvisia s nepriazňou počasia, ktorá ochromila rakúsku metropolu a jej okolie.
Government Shutdown Airlines
Na informačnej tabuli medzinárodného letiska v San Diegu je zobrazený zrušený let. Kalifornia, 8. novembra 2025 Foto: Ilustračné, AP Photo/Gregory Bull
Slovenskí fanúšikovia, ktorí si zakúpili letenky na piatok 20. februára do Milána, kde sa koná hokejový olympijský turnaj, majú oči len pre plač.

Ak chceli cestovať z Viedne do talianskej metropoly, tak sa pre silné sneženie a kalamitu odletu nedočkajú a nestihnú tak semifinále Slovenska s USA.

Letisko Schwechat hlási nepríjemné správy, ktoré súvisia s nepriazňou počasia, ktorá ochromila rakúsku metropolu a jej okolie. Správy nepotešili ani priaznivcov hokeja.

Ľudia vo Viedni uviazli nielen na letisku, ale kolabuje aj doprava, ktorá je výrazne spomalená. Ranný let o 09:25 h sa neuskutočnil a hovorca Peter Kleemann upozornil, nech si každý zistí informácie u svojej leteckej spoločnosti.

Podľa dostupných informácií je vo Viedni po presneženej noci vyše 20 centimetrov snehu, čo ochromilo viaceré druhy dopravy.

Priame linky idú aj z hlavného mesta Slovenska Bratislavy do Milána. Situácia je o čosi lepšia, plánovaný odlet o 11:20 h sa uskutočnil.

Súboj o finále sa začne o 21.10 h. Úspešnejší z dvojice USA – Slovensko si zahrá v nedeľnom (22.2.) zápase o zlate. Duel o tretie miesto je na programe v sobotu 21. februára.

