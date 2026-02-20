Zrušené lety do Milána! Slovenskí fanúšikovia nestihnú večerné semifinále s USA - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slovenskí fanúšikovia, ktorí si zakúpili letenky na piatok 20. februára do Milána, kde sa koná hokejový olympijský turnaj, majú oči len pre plač.
Ak chceli cestovať z Viedne do talianskej metropoly, tak sa pre silné sneženie a kalamitu odletu nedočkajú a nestihnú tak semifinále Slovenska s USA.
Letisko Schwechat hlási nepríjemné správy, ktoré súvisia s nepriazňou počasia, ktorá ochromila rakúsku metropolu a jej okolie. Správy nepotešili ani priaznivcov hokeja.
Ľudia vo Viedni uviazli nielen na letisku, ale kolabuje aj doprava, ktorá je výrazne spomalená. Ranný let o 09:25 h sa neuskutočnil a hovorca Peter Kleemann upozornil, nech si každý zistí informácie u svojej leteckej spoločnosti.
Podľa dostupných informácií je vo Viedni po presneženej noci vyše 20 centimetrov snehu, čo ochromilo viaceré druhy dopravy.
Priame linky idú aj z hlavného mesta Slovenska Bratislavy do Milána. Situácia je o čosi lepšia, plánovaný odlet o 11:20 h sa uskutočnil.
Súboj o finále sa začne o 21.10 h. Úspešnejší z dvojice USA – Slovensko si zahrá v nedeľnom (22.2.) zápase o zlate. Duel o tretie miesto je na programe v sobotu 21. februára.