Zosadeného venezuelského prezidenta Nicolása Madura previezli do newyorskej väznice

Maduro a jeho manželka Cilia Floresová čelia v Spojených štátoch obvineniam z viacerých trestných činov vrátane „narkoterorizmu“.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Nicolás Maduro, Donald Trump
Zľava: Venezuelský prezident Nicolás Maduro a americký prezident Donald Trump. Foto: koláž WBN
Zosadeného venezuelského prezidenta Nicolása Madura previezli americké úrady v sobotu večer na vojenskú základňu v Spojených štátoch, odkiaľ ho agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) eskortovali do metropolitnej väznice v New Yorku.

Najprv na Manhattan

Venezuelského prezidenta najprv vrtuľníkom previezli na newyorský Manhattan, kde naňho čakal veľký kontingent príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní.

Podľa amerických médií 63-ročného venezuelského vodcu potom transportovali do budovy Úradu pre kontrolu drog (DEA) a následne do väzobnej väznice v Brooklyne, ktorá je jedinou federálnou väznicou v New Yorku. Známa je tým, že v nej boli zadržiavané viaceré slávne osobnosti.

Veľa obvinení

Maduro a jeho manželka budú v zatiaľ bližšie neurčenom termíne predvedení pred newyorského sudcu. Obaja sú obvinení z „narkoterorizmu“, dovozu ton kokaínu do Spojených štátov, nelegálnej držby zbraní a ďalších trestných činov.

Venezuelského prezidenta a jeho manželku Ciliu Floresovú zadržali v sobotu nadránom vo venezuelskej metropole Caracas príslušníci komanda americkej armády Delta Force.

Viac k osobe: Nicolas Maduro
Okruhy tém: Obvinenie pašeráci drog Pašovanie drog
