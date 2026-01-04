Zosadeného venezuelského prezidenta Nicolása Madura previezli do newyorskej väznice

Zosadeného venezuelského prezidenta Nicolása Madura previezli americké úrady v sobotu večer na vojenskú základňu v Spojených štátoch, odkiaľ ho agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) eskortovali do metropolitnej väznice v New Yorku.
Najprv na Manhattan
Venezuelského prezidenta najprv vrtuľníkom previezli na newyorský Manhattan, kde naňho čakal veľký kontingent príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní.
Podľa amerických médií 63-ročného venezuelského vodcu potom transportovali do budovy Úradu pre kontrolu drog (DEA) a následne do väzobnej väznice v Brooklyne, ktorá je jedinou federálnou väznicou v New Yorku. Známa je tým, že v nej boli zadržiavané viaceré slávne osobnosti.
Veľa obvinení
Maduro a jeho manželka budú v zatiaľ bližšie neurčenom termíne predvedení pred newyorského sudcu. Obaja sú obvinení z „narkoterorizmu“, dovozu ton kokaínu do Spojených štátov, nelegálnej držby zbraní a ďalších trestných činov.
Venezuelského prezidenta a jeho manželku Ciliu Floresovú zadržali v sobotu nadránom vo venezuelskej metropole Caracas príslušníci komanda americkej armády Delta Force.