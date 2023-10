Zoroslav Kollár: Pohlavný pud Borisa Kollára je silnejší ako jeho pud sebazáchovy (video)

Podnikateľ a právnik Zoroslav Kollár pokračuje vo zverejňovaní videí, v ktorých sa venuje údajným nekalým konaniam končiaceho predsedu parlamentu Borisa Kollára. V najnovšom videu znova opisuje jeho vzťahy k dievčatám a ženám, ako aj jeho údajné nekalé ekonomické praktiky.

Aktivity s Buzom

Podľa Zoroslava Kollára je pohlavný pud Borisa Kollára silnejší ako jeho pud sebazáchovy, čo ho môže napokon zničiť. Zničiť ho môžu podľa Zoroslava Kollára aj jeho ekonomické aktivity s podnikateľom Frederikom Buzom. Práve podnikateľ Frederik Buza mal pomáhať Borisovi Kollárovi legalizovať peniaze v Dubaji.

„Pán Buza máte môj obdiv. Dozvedel som sa, že Boris (Kolár – poz. red.) vďaka diplomatickému pasu nosil do Dubaja svoje poctivo a ťažko zarobené peniaze, samozrejme všetko v hotovosti, a vy ste ich dokázali v Dubaji dať do obehu. Naozaj výkon hodný finančného Herkulesa. Určite to neboli úplatky, však Boris,“ povedal vo videu Zoroslav Kollár.

Dievča z Dubnice

Dosluhujúci predseda parlamentu Boris Kollár sa má podľa Zoroslava Kollára naďalej venovať svojim ženám a dievčatám. Naposledy mal za štátne peniaze poslať svoju ochranku na služobnom aute po isté 17-ročné dievča do Dubnice nad Váhom.

Štátne vozidlo so štátnymi zamestnancami za štátne peniaze prišlo do Dubnice nad Váhom jednu 17-ročnú dievčinu. Tú mali odviesť do Bratislavy a potom naspäť.

„V aute si sedel ty Boris a chcel si túto dievčinu odviesť do Bratislavy. Vo svojom dome a spálni si chcel mať s touto dievčinou pohlavný styk a potom ju zase poslať domov. Dobre to máš vymyslené ty beťár. Hovorí sa tomu ambulantný sex,“ povedal vo videu Zoroslav Kollár, ktorý vo videu zverejnil aj ich komunikáciu na sociálnej sieti.

Kauza Čistého dňa

Zoroslav Kollár nechápe, že sa ešte polícia nevenuje vzťahom Borisa Kolára k dievčatám a ženám.

„Pohlavný pud je silnejší ako pud sebazáchovy. Stačí si spomenúť na párenie pavúkov alebo modliviek. Boris, ty si úplne dokonalý príklad tohto prírodné úkazu. Mať sex so zadanou ženou je možno pre teba taký adrenalínový šport, ale tam riskuješ maximálne jednu po papuli od paroháča. Ale mať sex so ženami mladšími ako 18 a dokonca s mladšími ako 15 rokov tak to je už vážnejší problém,“ povedal Zoroslav Kollár.

Vo videu pripomenul vo videu kauzu Čistého dňa, podľa ktorej mal mať Boris Kollár vzťah s dievčinou mladšou ako 15 rokov. Ututlať tento prípad mal podľa Zoroslava Kollára za nemalú odmenu vysokopostavený predstaviteľ na generálnej prokuratúre.

Zoroslav Kollár chce naďalej pokračovať vo zverejňovaní ďalších videí. V nich sa chce venovať aj bývalému podpredsedovi vlády Štefanovi Hollému či exposlancovi parlamentu Martinovi Borguľovi.