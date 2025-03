Zomrel legendárny Josef Zíma, filmový princ a hlas Ivana z Mrázika - FOTO

Vo veku 92 rokov zomrel legendárny Josef Zíma, český herec, spevák, dabér a moderátor. Smutnú správy na sociálnej sieti Facebook oznámil hudobný skladateľ, spevák jeho kamarát Pavel Skalický.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Portál CNN Prima News pripomenul, že o Zímovi sa často hovorilo ako o nekorunovanom kráľovi českej dychovky, hoci on sám toto označenie nemal rád a dlhé roky moderoval známu hudobnú reláciu „Sejdeme se na Vlachovce“. Spravodajský web iDnes.cz však upozornil, že pôvodne začínal v populárnej hudbe a v 60. rokoch 20. storočia spieval hity ako Gina či Lovers in Texas.

Do zlatého fondu českej kinematografie sa Zíma nezmazateľne zapísal úlohou princa Radovana v rozprávke Princezná so zlatou hviezdou z roku 1959. Jeho hlas sa však vryl do pamäti divákov aj postavou Ivana v rozprávke Mrázik, prispel však aj k novému dabingu z roku 1970 najstaršieho celovečerného animovaného filmu Snehulienka a sedem trpaslíkov z 30. rokov minulého storočia.

Zíma, ktorý sa narodil 11. mája 1932 v Prahe, podstúpil v novembri minulého roku náročnú operáciu, počas ktorej mu lekári amputovali nohu. Jeho manželkou bola od roku 1958 herečka Eva Klepáčová, ktorá zomrela v roku 2012 a zostala po nich dcéra Zuzana.