Zo sci-fi do reality: Slovenská nemocnica operuje s virtuálnou realitou a 3D navigáciou

Mesto v srdci Slovenska sa radí medzi prvé pracoviská v krajine, ktoré využívajú systém VIP (Virtual Implant Positioning) – technológiu, kde sa operácia najprv odohráva vo virtuálnom priestore a až potom v reálnom tele pacienta. Nemocnica AGEL Zvolen tak dokazuje, že pokročilá medicína nepatrí len do Bratislavy či zahraničia.
Keď virtuálna realita zachraňuje ramená
„Predstavte si továreň, kde hlavný motor prestal fungovať,“ vysvetľuje chirurg problém, ktorý rieši reverzná protéza ramena. Zariadenie obracia princíp kĺbu – guľu dáva na lopatku, jamku na ramennú kosť. „Zvláštne, ale geniálne. Pacient znova zdvihne ruku.“
Skutočný prelom však prináša technológia VIP. Z CT vyšetrenia vznikne digitálny dvojník ramena pacienta – presný 3D model v počítači. „Je to ako simulátor letu. Pilot sa najprv naučí lietať vo virtuálnom prostredí, až potom nastúpi do skutočného lietadla,“ prirovnáva Mesiarik.
Lekársky tím v digitálnom priestore testuje rôzne pozície protézy, simuluje pohyb, predvída komplikácie. „Vidíme, ako bude rameno fungovať ešte pred tým, ako pacienta uložíme na operačný stôl.“
Satelitná navigácia na operačnej sále
Ak bol chirurg kedysi navigátorom s papierovou mapou, dnes má k dispozícii GPS.
Špeciálny navigačný cielič – prístroj pripomínajúci zariadenie z futuristického filmu – sa počas operácie prikladá priamo na lopatku. Milimetrovo určuje, kde a pod akým uhlom vŕtať. „Presnosť je ako pri výrobe mikročipov. Každý milimeter rozhoduje.“
„Spočiatku som technológii nedôveroval,“ priznáva Mesiarik. „Som zvyknutý spoľahnúť sa na vlastné ruky a úsudok. Ale prvé výsledky hovorili jasnou rečou.“
Výsledok? Rameno funguje ako švajčiarske hodinky. Minimálne riziko, maximálny rozsah pohybu, rýchlejšia rehabilitácia. Pacienti vďaka blokáde nervov nemajú 12 hodín bolesti a už od prvých dní pociťujú stabilitu.
Slovensko na mape európskych inovácií
Zvolenské pracovisko sa vďaka VIP systému a špičkovým implantátom od Arthrex radí na úroveň popredných európskych kliník. Mesto, ktoré je známe skôr ako priemyselné centrum, teraz ukazuje, že inovácie prenikajú aj do zdravotníctva.
„Pacienti už nemusia cestovať do zahraničia. Technológiu, ktorú využívajú vo Švajčiarsku či Nemecku, máme doma,“ hovorí chirurg.
Tím používa aj miniinvazívne artroskopické techniky a protokol Fast track – pacienti odchádzajú domov už štvrtý deň po výmene kĺbov.
Budúcnosť? Už tu je
„O pár rokov sa budeme čudovať, že sme vôbec operovali bez týchto nástrojov,“ uzatvára Mesiarik. „Augmentovaná realita, chirurgické roboty, umelá inteligencia. To už nie je sci-fi. Je to prítomnosť.“
Technológie, ktoré dnes menia chirurgiu, majú potenciál zmeniť celú medicínu – od diagnostiky po rehabilitáciu. A Zvolen je pri tom.
