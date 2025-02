Zmiernenie európskych pravidiel ESG zaťaží banky, tvrdí analytik Kovanda

Európska komisia po nástupe nevyspytateľného amerického prezidenta Donalda Trumpa začína výrazne deregulovať. Na platforme X na to upozornil hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Poukázal konkrétne na to, že výkonný orgán Európskej únie v stredu predložil legislatívu, ktorá má „zmäkčiť nové ESG pravidlá natoľko, že sa im vyhne zhruba 80 percent firiem“. „Týka sa to hlavne malých a stredných, ktoré im mali pôvodne podliehať. Tie vďaka menšej byrokracii ušetria podľa Európskej komisie v prepočte 110 miliárd korún ročne. K tomu jednorazovo usporí zhruba 40 miliárd korún, pretože nebudú musieť zavádzať požadované vnútorné postupy pre príslušné reportovanie,“ tvrdí český analytik.

So zmierňovaním legislatívy však podľa Kovandu nesúhlasia najväčšie banky v EÚ. „Sú proti tomu, aby sa pravidlá takto zmäkčovali. Vraj to zhoršuje ich možnosť preveriť klienta a to, či je dostatočne ‚zelený‘. Z druhej strany im totiž naďalej hrozí Európska centrálna banka, že ich bude pokutovať, pokiaľ nebudú úverovať dostatočne ‚zeleno‘. Teda klientom, ktorí vyšli z lustrácií ako dostatočne ‚zelení‘.“

Pokiaľ však početné firmy nebudú mať reporting o vlastnej „zelenosti“ povinný, ako teraz navrhuje Európska komisia, budú banky vykonávať lustráciu na svoje náklady, tvrdí Kovanda. „Náklad regulácií nezmizol. Len sa má presunúť z malých a stredných podnikov na banky. Náklady regulácií je však potrebné zrušiť úplne, nie ich presúvať,“ konštatuje Kovanda.