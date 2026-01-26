Zelenskyj: Ukrajina bude na budúci rok plne pripravená vstúpiť do Európskej únie

„Chceme 27. rok. Hovoríme o konkrétnom dátume, keď bude Ukrajina pripravená,“ povedal Zelenskyj.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: SITA/AP
Ukrajina Iné správy Iné správy z lokality Ukrajina

Ukrajina bude plne pripravená vstúpiť do Európskej únie v roku 2027. Ako referuje web liga.net, podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského bude v tejto súvislosti potrebné stanoviť v dohode o ukončení vojny dátum vstupu Kyjeva do Únie.

Zelenskyj na spoločnej tlačovej konferencii s prezidentmi Litvy a Poľska – Gitanasom Nausedom a Karolom Nawrockým – vo Vilniuse poznamenal, že technicky bude Ukrajina pripravená otvoriť všetky prístupové kapitoly v prvej polovici roka 2026, pričom úplnú technickú pripravenosť na pristúpenie by krajina mala dosiahnuť v roku 2027.

„Chceme 27. rok. Hovoríme o konkrétnom dátume, keď bude Ukrajina pripravená,“ povedal Zelenskyj. Podľa neho je členstvo v EÚ súčasťou európskych bezpečnostných záruk pre Ukrajinu spolu s „koalíciou ochotných“. Ukrajinský prezident zdôraznil, že ide predovšetkým o ekonomické bezpečnostné záruky.

„Chceme v našej dohode konkrétny dátum ukončenia vojny, aby sa potom všetky strany týchto dohôd držali, vrátane agresora, ktorý podpíše 20-bodový plán, ak takýto moment príde, aby nás neskôr už nikto neblokoval,“ povedal Zelenskyj.

V Abú Zabí sa v nedeľu skončili trojstranné rokovania medzi Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi, ktoré Zelenskyj zhodnotil ako pozitívne a konštruktívne. Ďalšie kolo rokovaní sa očakáva 1. februára.

Viac k osobe: Volodymyr Zelenskyj
Okruhy tém: Mierové rokovania Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské členstvo v EÚ Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk