Zelenskyj: Rusi používajú tankery tieňovej flotily na vypúšťanie a ovládanie dronov v Európe

Ukrajinský prezident vyzýva Európu na tvrdé sankcie voči ruskej tieňovej flotile tankerov a očakáva podporu USA.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: archívne, SITA/AP
Ukrajina Iné správy Iné správy z lokality Ukrajina

Rusko podľa spravodajských informácií využíva svoju flotilu tankerov na vypúšťanie a ovládanie dronov, ktoré sú nasadzované proti európskym krajinám. Ako referuje web Espreso TV, v nedeľňajšom večernom prejave to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Zdôraznil, že v súčasnosti sa čaká na rozhodnutie Európy o 19. balíku sankcií voči Rusku a „je obzvlášť dôležité, aby sankcie tvrdo zasiahli ruský obchod s energiami a celú infraštruktúru ruskej flotily tankerov“.

„Obzvlášť teraz existujú spravodajské informácie, že Rusi používajú tankery na odpaľovanie a ovládanie dronov, ktoré vypúšťajú smerom na európske krajiny. To je ďalší dôkaz, že Baltské more a ďalšie moria by mali byť pre ruské tankery uzavreté, minimálne pre ruskú tieňovú flotilu,“ upozornil ukrajinský prezident.

Zelenskyj tiež vyjadril očakávanie, že Ukrajina dostane „rázne kroky“ zo strany Spojených štátov. „S prezidentom Trumpom sme sa rozprávali o tom, čo by mohlo Rusko skutočne prinútiť zmeniť jeho postoj a zastaviť vojnu. Svet má nástroje, ktoré budú fungovať skutočne mierotvorným spôsobom,“ skonštatoval Zelenskyj.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War Underground School
Russia Ukraine War Denmark
54 fotografií v galérii
Russia Ukraine War
Viac k osobe: Volodymyr Zelenskyj
Okruhy tém: Americký prezident Rusko-ukrajinský konflikt Sankcie proti Rusku Ukrajinský prezident útoky dronmi vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk