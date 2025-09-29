Zelenskyj: Rusi používajú tankery tieňovej flotily na vypúšťanie a ovládanie dronov v Európe

Rusko podľa spravodajských informácií využíva svoju flotilu tankerov na vypúšťanie a ovládanie dronov, ktoré sú nasadzované proti európskym krajinám. Ako referuje web Espreso TV, v nedeľňajšom večernom prejave to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Zdôraznil, že v súčasnosti sa čaká na rozhodnutie Európy o 19. balíku sankcií voči Rusku a „je obzvlášť dôležité, aby sankcie tvrdo zasiahli ruský obchod s energiami a celú infraštruktúru ruskej flotily tankerov“.
„Obzvlášť teraz existujú spravodajské informácie, že Rusi používajú tankery na odpaľovanie a ovládanie dronov, ktoré vypúšťajú smerom na európske krajiny. To je ďalší dôkaz, že Baltské more a ďalšie moria by mali byť pre ruské tankery uzavreté, minimálne pre ruskú tieňovú flotilu,“ upozornil ukrajinský prezident.
Zelenskyj tiež vyjadril očakávanie, že Ukrajina dostane „rázne kroky“ zo strany Spojených štátov. „S prezidentom Trumpom sme sa rozprávali o tom, čo by mohlo Rusko skutočne prinútiť zmeniť jeho postoj a zastaviť vojnu. Svet má nástroje, ktoré budú fungovať skutočne mierotvorným spôsobom,“ skonštatoval Zelenskyj.