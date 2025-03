Zastavenie americkej vojenskej pomoci Kyjevu je už viditeľné v poľskom logistickom uzle

Zmrazenie americkej vojenskej pomoci Kyjevu je už viditeľné v poľskom logistickom uzle, ktorý presúva zbrane a humanitárnu pomoc na územie susednej Ukrajiny. Povedal to v utorok poľský premiér Donald Tusk. „Nemáme dôvod myslieť si, že sú to len slová,“ povedal Tusk o zastavení pomoci zo strany USA. „Správy prichádzajúce z hraníc, ako aj z nášho (logistického) uzla… tiež potvrdzujú oznámenia americkej strany,“ dodal.

Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ v utorok povedal, že jeho krajina urobí všetko potrebné, aby odolala ruskej invázii napriek rozhodnutiu Donalda Trumpa zastaviť americkú vojenskú pomoc. „Urobíme všetko pre to, aby sme vydržali,“ povedal novinárom na tlačovej konferencii v Kyjeve.

Zároveň vyhlásil, že „Ukrajina je absolútne odhodlaná pokračovať v spolupráci s USA.“ Podľa jeho slov to zahŕňa aj podpísanie dohody, ktorá by dala Spojeným štátom preferenčný prístup k ukrajinským nerastom a prírodným zdrojom. Zdôraznil dôležitosť americkej USA a uviedol, že bezpečnostné záruky z Washingtonu sú pre Ukrajinu aj pre Európu nevyhnutné. „Potrebujeme a pýtame sa na konkrétne bezpečnostné záruky, tak zo strany Spojených štátov amerických, ako aj zo strany Európy a krajín G7. To je existenčne dôležité nielen pre Ukrajinu, ale aj pre Európsku úniu, pre európsky kontinent,“ povedal.