Zacharovová hovorila o obnovení rusko-slovenskej spolupráce. Maďarsko označila za spoľahlivého partnera

Maria Zacharovová tiež povedala, že v súčasnosti sú aktivity medzivládnych bilaterálnych komisií pre obchodnú a hospodársku spoluprácu s prevažnou väčšinou krajín EÚ zmrazené „z iniciatívy Európanov“.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová. Foto: SITA/AP
Rusko sa nebráni obnoveniu spolupráce so Slovenskom, najmä prostredníctvom bilaterálnej rusko-slovenskej medzivládnej komisie, ktorej činnosť bola po roku 2021 pozastavená. Na štvrtkovom brífingu s médiami to uviedla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných veci Maria Zacharovová.

Pri otázke, čo Moskva vraví na tvrdenie slovenského premiéra Roberta Fica, že požiada slovenské ministerstvo zahraničných vecí o obnovenie činnosti komisie pre hospodársku spoluprácu, odvetila: „Z našej strany vítame ochotu Slovenskej strany rozvíjať obchodnú a hospodársku spoluprácu s Ruskom.“

Zacharovová tiež povedala, že v súčasnosti sú aktivity medzivládnych bilaterálnych komisií pre obchodnú a hospodársku spoluprácu s prevažnou väčšinou krajín EÚ zmrazené „z iniciatívy Európanov“. „Jedinou krajinou, s ktorou interakcia v rámci medzivládnej komisie pokračuje na pravidelnej báze, je Maďarsko, spoľahlivý ekonomický partner našej krajiny,“ skonštatovala Zacharovová.

Na margo Slovenska podotkla, že obnovenie rusko-slovenskej medzivládnej komisie by podľa nej „mohlo dať nový impulz rozvoju obchodnej a hospodárskej spolupráce medzi Ruskom a Slovenskom“.

