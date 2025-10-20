Zabuchnuté dvere, pokazená umývačka či defekt na bicykli? Ak máte poistenie, servis nemusíte platiť z vlastného vrecka

Dieťa, ktoré spalo vnútri bytu, tak ostalo samo. Šťastím bolo, že mala vo vrecku mobil. Zatelefonovala do svojej poisťovne, ktorá jej cez asistenčné služby ihneď poslala zámočníka a kým sa syn zobudil, bola už pri ňom. Málokto vie, že túto službu netreba platiť z vlastných peňazí. „Naša klientka nám poslala faktúru od zámočníka a keďže mala poistenie domácnosti, úhradu sme jej preplatili,“ dáva návod na to, ako ušetriť, hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Ako ďalej hovorí, v podstate nikto si v čase, kedy dôjde k poistnej udalosti, nepamätá číslo poistnej zmluvy alebo telefónny kontakt na asistenčnú službu. „Všetkým našim klientom odporúčame, aby si toto číslo uložili do mobilu. Keď sa niečo stane, hneď majú k dispozícii „priateľa na telefóne“, dodáva.
Zaujímavá je aj skúsenosť klientky, ktorá počas povodní nahlásila vytopený byt. Najskôr to vyzeralo, že pani býva na prízemí a počas nedávnych záplav jej do bytu našla voda. V skutočnosti to bolo presne naopak – klientka Unionu bývala na ostatnom, štvrtom poschodí, a voda jej natiekla do bytu cez strechu. „Chvíľu trvalo, kým sa nedorozumenie vysvetlilo. Nakoniec sme teda organizovali „výškové práce“, aby sme zachránili vytopený byt,“ hovorí Petr David z Eurocross Assistance.
V akých situáciách môžete asistenčné služby využiť?
Zoznam je bohatý a obrátiť sa na asistenciu so žiadosťou o pomoc, môžete so širokým spektrom problémov. V rámci poistenia UniDom plus majú klienti od UNION zadarmo asistenčné služby v prípadoch:
Technická havária (limit 200 Eur):
- Zabezpečíme a uhradíme výjazd + opravy na odstránenie príčiny havárie / škôd alebo uvedenie predmetu poistenia do pôvodného stavu: inštalatér, elektrikár, plynár, pokrývač, sklenár, čistenie zaneseného potrubia a kúrenár.
Zablokovanie zámkov, zabuchnutie dverí (limit 200 Eur):
- Ak nie je možné otvoriť vchodové dvere od poisteného domu/bytu kvôli strate, zabuchnutiu, zlomeniu kľúča alebo poškodeniu zámku, vtedy zabezpečíme a uhradíme výjazd zámočníka a následné práce na otvorenie dverí a zaistenie ich funkčnosti, vrátane prípadnej výmeny zámku.
Dezinsekcia a deratizácia (limit 200 Eur):
- Ak je na mieste poistenia potrebné vykonať akútnu dezinsekciu alebo deratizáciu z hygienických a bezpečnostných dôvodov, vtedy zabezpečíme a uhradíme výjazd deratizéra alebo dezinsektora na miesto poistenia a taktiež práce potrebné na dezinsekciu, dezinfekciu a deratizáciu.
Stráženie miesta poistenia (limit 200 Eur):
- Ak je po poistnej udalosti potrebné zabezpečiť miesto poistenia strážnou službou, vtedy zabezpečíme a uhradíme náklady na strážnu službu, ktorá bude miesto poistenia strážiť.
Rozšírený záručný servis domácich spotrebičov (limit 200 Eur):
- vek spotrebičov až 7 rokov!!!
- uhradíme náklady na opravu poruchy alebo cenu (ak sa spotrebič nedá opraviť alebo je úplne zničený) uvedených elektronických domácich spotrebičov a predmetov spotrebnej elektroniky v rovnakej alebo porovnateľnej kvalite:
- chladnička, mraznička, kombinovaná chladnička s mrazničkou, elektrický alebo indukčný sporák, digestor, práčka, sušička, kombinovaná práčka so sušičkou, umývačka riadu, vstavaná elektrická / teplovzdušná rúra, vstavaná mikrovlnná rúra, centrálny vysávač, televízor, satelitný prijímač vrátane satelitnej antény, prenosný elektrický ohrievač
- musia byť splnené podmienky uvedené v ODAS
Cykloasistencia (limit 200 Eur, SR + 25km od hraníc)
- v rámci poistenia asistenčných služieb má poistený nárok na cykloasistenciu pre bicykle vo vlastníctve poisteného a členov spoločnej domácnosti (maximálne pre dve dospelé osoby a 4 deti do 18 rokov).
Informačný servis