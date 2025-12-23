Za zhanobenie pomníka litovského hrdinu skončili traja muži vo väzení, vraj si ich objednalo Rusko

Litovský súd poslal v utorok za mreže troch mužov za vandalizmus, ktorého sa údajne dopustili v súvislosti so zhanobením pomníka partizánskeho veliteľa a hrdinu odboja proti sovietskej okupácii Adolfasa Ramanauskasa-Vanagasa.
Traja proti hrdinovi
Prokurátor v meste Kaunas obvinil dvoch mužov s dvojakým estónsko-ruským občianstvom a jedného ruského občana z konania v mene Ruska za úplatu, čo muži popreli.
Následne im súd vymeral tresty odňatia slobody v trvaní od 2,5 do štyroch rokov za pomoc inému štátu a poškodenie sochy popredného litovského hrdinu protisovietskeho odboja.
Zabili ho Sovieti
Ramanauskas-Vanagas, ktorého sovietske úrady popravili v roku 1957, bol symbolom odporu pobaltskej krajiny voči sovietskej okupácii po druhej svetovej vojne. Litovské médiá uviedli, že jeden z mužov priznal, že sochu v juholitovskom meste Merkine poliali v januári 2024 červenou farbou.
Podľa médií však obvinený nevedel, kto si vandalizmus objednala, ani to, že išlo o sochu nejakého hrdinu protisovietskeho odboja. Motivovali ho údajne len peniaze, ktoré za splnenie úlohy dostane.