Z ruského zajatia sa vrátil ukrajinský vojak, ktorého tri roky považovali za mŕtveho

Počas štvrtkovej výmeny zajatcov medzi Ruskom a Ukrajinou sa z ruského zajatia vrátil vojak z Ľvovskej oblasti Nazar Daleckyj, ktorého rodina a úrady viac než tri roky považovali za mŕtveho. Oznámil to vedúci regionálnej vojenskej správy vo Ľvovskej oblasti Maksym Kozyckyj.
Ide o obyvateľa dediny Velykyj Dorošiv ležiacej pár kilometrov severne od Ľvova. Daleckyj sa zúčastnil už na protiteroristickej operácii na východe Ukrajiny a po začiatku ruskej invázie vo februári 2022 sa opäť prihlásil do služby v ukrajinskej armáde.
V máji 2022 prestal komunikovať so svojimi blízkymi a najskôr ho evidovali ako nezvestného. Neskôr rodinu informovali, že zahynul 25. septembra 2022 neďaleko Kupianska v Charkovskej oblasti.
V obci sa v septembri 2023 dokonca uskutočnil pohreb s vojenskými poctami. Zábery zverejnené v miestnej skupine na sociálnych sieťach zachytávajú obrad za sprievodu vojenského orchestra, pričom rakva bola zahalená ukrajinskou štátnou vlajkou.
Zlom v prípade nastal až v lete minulého roka, keď iný ukrajinský vojak prepustený z ruského zajatia oznámil, že Nazar Daleckyj je nažive. Túto informáciu následne potvrdili ďalší dvaja oslobodení vojaci.
O návrate vojaka informovala aj správa v skupine veľkodorošivského starostu. „Toho, koho sme oplakávali. Toho, koho sme vyprevadili na poslednej ceste. Ale život sa ukázal byť silnejší než bolesť, strach a tie najtemnejšie prognózy. Je to prípad, keď viera víťazí nad realitou a srdce kričí od radosti,“ napísala administrátorka skupiny Oksana Kucharová.