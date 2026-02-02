Východoslovenský onkologický ústav má nový CT prístroj pre lepšiu diagnostiku nádorov

Východoslovenský onkologický ústav (VOÚ) rozšíril svoje technologické vybavenie o moderný CT prístroj s duálnou energiou. Nový prístroj podľa Ústavu predstavuje významný posun v oblasti onkologickej diagnostiky. Ako VOÚ priblížil, presná a včasná diagnostika zohráva v onkológii kľúčovú úlohu a čím presnejšie dokážu lekári určiť rozsah ochorenia, tým účinnejšiu liečbu môžu navrhnúť.
Ako ďalej ozrejmil, nový CT prístroj, na rozdiel od klasického CT, dokáže snímať obraz pomocou dvoch rôznych energetických úrovní súčasne. „V praxi to znamená lepšie rozlíšenie jednotlivých typov tkanív, presnejšiu identifikáciu nádorových zmien a jasnejšie odlíšenie patologických ložísk od zdravého tkaniva. Vďaka využitiu dvoch zdrojov ionizujúceho žiarenia dokáže technológia poskytnúť viac diagnostických informácií o tkanivách a prípadných nádorových procesoch v ľudskom organizme,“ objasňuje primár Rádiologického oddelenia VOÚ Peter Šmirják.
Pracuje s nižšou radiačnou dávkou
Veľkým prínosom tohto CT prístroja je aj to, že umožňuje pracovať s nižšou radiačnou dávkou. „Technológia umožňuje tzv. materiálovú dekompozíciu, vďaka ktorej lekári získavajú detailnejší obraz o štruktúrach v tele pacienta pri menšej radiačnej záťaži. Oproti klasickému CT tak prináša viac informácií a vyššiu bezpečnosť, z čoho priamo profitujú samotní pacienti,“ informovali z VOÚ.
Nová technológia podľa Ústavu prinesie vyššiu diagnostickú presnosť, lepšie rozlíšenie tkanív a zníži aj radiačnú záťaž pre pacientov. Dodal, že prínosná je obzvlášť pri diagnostike nádorových ochorení, hodnotení rozsahu choroby a sledovaní účinnosti liečby. Vyšetrenia sú vďaka novému prístroju rýchlejšie, komfortnejšie a bezpečnejšie. Technológia tiež lekárom pomôže presnejšie a cielenejšie nastaviť liečbu.
Prešovská nemocnica spustila robotické operácie so systémom da Vinci, ako prvé ho využilo oddelenie urológie - FOTO
„Modernizáciou prístrojového vybavenia pokračujeme vo zvyšovaní kvality zdravotnej starostlivosti nášho ústavu. Je to dôležité nielen pre zdravotný stav pacientov, ale aj pre ich komfort a psychickú pohodu. Práve u onkologických pacientov zohráva psychika významnú úlohu v celkovom liečebnom procese,“ doplnil generálny riaditeľ VOÚ Tomáš Sieber. Uviedol tiež, že ústav obstaral CT prístroj z vlastných zdrojov.
Dávka sa musí minimalizovať
Moderné diagnostické technológie sú podľa VOÚ dôležité najmä pre dlhodobo sledovaných onkologických pacientov, ktorí počas liečby, a tiež následného sledovania, absolvujú opakované CT vyšetrenia. Vzhľadom na to, že radiačná dávka sa počas života pacienta kumuluje, je potrebné minimalizovať dávku pri každom vyšetrení na najnižšiu možnú úroveň bez toho, aby bola ohrozená kvalita diagnostiky.
„Práve preto zohráva táto technológia kľúčovú úlohu. Umožňuje znižovať radiačnú záťaž pri zachovaní vysokej presnosti vyšetrenia a významne tak prispieva k bezpečnejšej starostlivosti o túto citlivú skupinu pacientov,“ dodal primár Rádiologického oddelenia Šmirják.