Všeobecná poisťovňa by podľa Sme rodina mala samostatne vymáhať svoje pohľadávky, proces by sa tak zlacnil

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) by mala dostať od začiatku budúceho roka možnosť samostatne vymáhať svoje pohľadávky. Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotnom poistení, ktorý do parlamentu predložili poslanci Národnej rady SR za hnutie Sme rodina.

VšZP by sama vymáhala pohľadávky

VšZP by tak sama vymáhala svoje pohľadávky rovnako, ako to už v súčasnosti robí Sociálna poisťovňa. Podľa poslancov za hnutie Sme rodina by sa tým zrýchlil proces vymáhania pohľadávok a zvýšila jeho úspešnosť. O návrhu novely zákona by mal parlament rokovať na marcovej schôdzi.

Zavedením inštitútu priameho vymáhania pohľadávok by sa podľa poslancov celý proces zlacnil, keďže by ho VšZP vykonávala vo vlastnej réžii, bez externých subjektov.

„Navrhuje sa prijatie takej zákonnej úpravy, ktorá VšZP umožní vymáhať si svoje pohľadávky samostatne na základe právoplatných a vykonateľných rozhodnutí, a to exekučnými príkazmi na peňažné prostriedky vedené na účtoch v peňažných ústavoch dlžníkov a zrážkami zo mzdy a z iných príjmov dlžníkov,“ uvádza sa v návrhu.

Exekučný poriadok

Štátna zdravotná poisťovňa by tak k podaniu návrhu na vykonanie exekúcie v zmysle Exekučného poriadku pristúpila len v prípade, ak by nebolo možné dosiahnuť uspokojenie svojich pohľadávok týmito spôsobmi.

V prípade nevymoženia pohľadávky alebo v prípade, že spôsob exekúcie uvedenými formami nie je vhodný alebo dostatočný, je podľa poslancov možné postupovať cestou exekúcie, s možnosťou predaja aktív dlžníka. Kombinácia vlastného vymáhania s následnou možnosťou exekúcie podľa nich zabezpečí zvýšenie príjmov zdravotnej poisťovne, skorší výber dlžného poistného a zníženie prevádzkových nákladov na trovy exekúcií.

„Zavedením navrhovanej právnej úpravy možno očakávať nielen pozitívny dopad na dlžníkov a zdravotnú poisťovňu spočívajúci v odbúraní nákladov na trovy exekúcie, ale aj zrýchlenie a zefektívnenie vymáhania pohľadávok zdravotnej poisťovne,“ tvrdia poslanci za hnutie Sme rodina.