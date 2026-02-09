Vo Fakultnej nemocnici v Trnave bola nahlásená bomba, na mieste zasahuje polícia

Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie polícia v nemôže poskytnúť bližšie informácie.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Policajné auto, polícia
Foto: ilustračné, SITA/Diana Černáková
Trnava Zdravotnícke zariadenia Aktuálne správy z lokality Trnava

Policajti začali dnes ráno vykonávať všetky potrebné úkony na zaistenie bezpečnosti osôb vo Fakultnej nemocnici v Trnave. Dôvodom bolo prijatie oznámenia o údajnej bombovej hrozbe v trnavskej nemocnici. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva PZ v TrnaveZlatice Antálovej vzhľadom na prebiehajúce úkony polícia v súčasnosti nemôže poskytnúť žiadne bližšie informácie.

Hovorca Fakultnej nemocnice v Trnave Matej Martovič potvrdil, že polícia vykonáva v nemocnici svoju činnosť, ktorá však nijako neobmedzila fungovanie nemocnice.

Viac k osobe: Matej MartovičZlatica Antálová
Firmy a inštitúcie: Fakultná nemocnica TrnavaKrajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave
Okruhy tém: nahlásená bomba Policajný zásah Vyšetrovanie

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk