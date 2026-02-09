Vo Fakultnej nemocnici v Trnave bola nahlásená bomba, na mieste zasahuje polícia

Policajti začali dnes ráno vykonávať všetky potrebné úkony na zaistenie bezpečnosti osôb vo Fakultnej nemocnici v Trnave. Dôvodom bolo prijatie oznámenia o údajnej bombovej hrozbe v trnavskej nemocnici. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva PZ v TrnaveZlatice Antálovej vzhľadom na prebiehajúce úkony polícia v súčasnosti nemôže poskytnúť žiadne bližšie informácie.
Hovorca Fakultnej nemocnice v Trnave Matej Martovič potvrdil, že polícia vykonáva v nemocnici svoju činnosť, ktorá však nijako neobmedzila fungovanie nemocnice.