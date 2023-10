V Košickej pôrodnici sa narodilo päť kilogramové bábätko. Nemocnica hovorí o rarite

V pôrodnici na Rastislavovej 43 v Košiciach sa narodilo viac ako päť kilogramové bábätko. Za posledných päť rokov ide o tretie dieťatko v tejto pôrodnici, ktorého hmotnosť prekročila päť kilogramov. Ako ďalej informovala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) Košice Monika Krišková, chlapček s mierami 5 050 gramov a 54 centimetrov dostal meno Peter.

„Je to skutočne rarita. Naposledy sme privítali na svet bábätko s pôrodnou hmotnosťou nad päť kilogramov pred tromi rokmi,“ uviedla primárka Neonatologického oddelenia na Rastislavovej 43 Iveta Kostelníková.

Zodpovedná je zrejme genetika

Dodala, že dieťa je zdravé, dojčené, hoci spočiatku bolo dokrmované umelým mliekom, pretože jeho matka Ľudmila nemala dostatok mlieka. Je to jej prvé dieťa.

„Peťko bol bez ťažkostí, opakovane kontrolovanú hladinu cukru mal v norme. Nemal novorodeneckú žltačku,“ doplnila primárka Kostelníková. Lekárky predpokladajú, že príčinou je genetika, keďže i čerstvý otecko bol veľké dieťa, napriek tomu, že neprekonal päť kilogramovú hranicu.

Už predpoklady boli vysoké

„Už pred pôrodom sme na základe vyšetrení vedeli, že bábätko bude väčšie, ale očakávali sme dieťa s hmotnosťou do 4 500 gramov. Keď som však držala v rukách novorodenca, bolo mi jasné, že dieťatko je určite väčšie. Bolo to milé prekvapenie pre všetkých v pôrodnici,“ skonštatovala zástupkyňa primára Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Júlia Frívaldská. Išlo o pôrod cisárskym rezom.

Druhé dieťa ešte väčšie?

Uviedla tiež, že napriek väčšej hmotnosti bábätka plánovali na prianie matky prirodzený pôrod, no to sa pri väčších deťoch zriedkakedy podarí, i preto ukončili pôrod sekciou. Lekárky predpokladajú, že ďalšie dieťatko rodičky Ľudmily by malo byť ešte väčšie, keďže to tak obvykle býva. „Určite plánujeme aj ďalšie deti, hoci bude opäť v pôrodnici veľké prekvapenie,“ uviedla samotná Ľudmila.

Predošlé deti narodené v pôrodnici na Rastitislavovej 43 s pôrodnou hmotnosťou prekračujúcou päť kilogramov boli tiež chlapci. Jeden vážil 5 010 gramov, ďalší 5 180 gramov.