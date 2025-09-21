Tehotenské nevoľnosti vedia potrápiť, no niektoré rady môžu byť pre budúce matky až nebezpečné

Tehotenská nevoľnosť patrí medzi najčastejšie sprievodné javy v prvom trimestri tehotenstva. Hoci vo väčšine prípadov nejde o vážny zdravotný problém, nesprávny prístup k jej riešeniu môže ohroziť zdravie budúcej matky aj dieťaťa. Gynekológovia preto apelujú na ženy, aby sa neobracali na internetové diskusie či neoverené rady, ale vyhľadali odbornú pomoc.
Kedy je nevoľnosť chorobná
„Tehotenská nevoľnosť sa považuje za bežnú až normálnu súčasť gravidity, najmä v jej prvých týždňoch,“ hovorí gynekológ Jozef Záhumenský. „Z medicínskeho hľadiska sa za chorobnú považuje situácia, keď tehotná žena neprijíma potravu ani tekutiny, čo vedie k dehydratácii a poruchám minerálov v krvi. Zo spoločenského hľadiska je však každá nevoľnosť, ktorá výrazne obmedzuje bežné fungovanie ženy, abnormálna a treba ju riešiť.“
Podľa odborníkov sa nevoľnosti objavujú najčastejšie v prvom trimestri, no môžu pretrvávať aj v druhom či treťom a niekedy až do pôrodu. To vedie mnohé ženy k hľadaniu riešení mimo ordinácie lekára, čo môže byť rizikové.
Rizikové rady z internetu
Nebezpečné rady z internetu zahŕňajú napríklad užívanie bylín a čajov, ktoré môžu vyvolať kontrakcie a spôsobiť predčasný pôrod, extrémne detoxikačné kúry vedúce k dehydratácii a nedostatku živín, či doplnky z neoverených zdrojov s vysokými dávkami vitamínu A alebo esenciálnych olejov, ktoré môžu byť pre plod toxické. Riziková môže byť aj akupunktúra, ak ju vykonáva neskúsený terapeut, pretože niektoré body sú pre tehotné ženy nevhodné.
Lekári zdôrazňujú, že jedine odborník dokáže rozlíšiť, či ide o bežný stav alebo závažnejšiu formu zvracania – hyperemesis gravidarum, ktorá si vyžaduje liečbu a môže vážne ohroziť matku aj plod. „Každé tehotenstvo je jedinečné a to, čo pomohlo jednej žene, môže inej uškodiť,“ pripomína Záhumenský.
Aktuálne vznikla iniciatíva, ktorá apeluje na budúce matky, aby nehľadali riešenia na internete, ale obrátili sa na odborníkov. Súčasťou platformy je aj špecialista MUDr. Krajkovič, s ktorým môžu ženy konzultovať, či ich stav ešte zodpovedá bežnej tehotenskej nevoľnosti, alebo si vyžaduje odborný zásah.