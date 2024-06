Sťažený prístup k novým produktom by prinútil milióny ľudí vrátiť sa k fajčeniu, vystríhajú experti

Ak chcú európski úradníci naozaj zasiahnuť proti fajčeniu, mali by nové nikotínové produkty vnímať ako príležitosť a nie ako hrozbu. Tak znie odkaz medzinárodných expertov na oblasť závislostí a verejného zdravia, ktorí sa zišli na Globálnom nikotínovom fóre vo Varšave.

Témou fóra bol plán Bruselu na boj s rakovinou, tzv. EU Beating Cancer Plan, ktorý sa znova dostane na pretras po zostavení nových rozhodovacích orgánov únie na základe výsledkov nedávnych eurovolieb. Experti pritom vystríhajú pred neuváženými následkami niektorých iniciatív, ktoré smerujú k nadmernému zdaneniu, tvrdým regulačným zásahom, či dokonca zákazom nových nikotínových produktov.

Míňajú príliš veľa energie

„Ťažko povedať, či to EÚ s porážkou rakoviny myslí vážne. Ak áno, musí to byť naozaj o porážke fajčenia. To znamená využiť na pomoc ľuďom, ktorí chcú prestať fajčiť všetky možné prostriedky, vrátane e-cigariet, zahrievaného tabaku, či nikotínových vrecúšok,“ hovorí Clive Bates, expert na tabakovú politiku a bývalý predseda britskej organizácie Action on Smoking and Health.

Podľa Batesa, inštitúcie Európskej únie míňajú príliš veľa energie na to, aby ľuďom zabránili v prístupe k novým produktom, a to môže paradoxne prinútiť milióny ľudí zostať pri fajčení.

„Sťažiť ľudom snahu prestať fajčiť tým, že urobíte alternatívne produkty tak neatraktívne, že ich nikto nebude chcieť používať, nie je riešením. Vieme, že ak znemožníme ľuďom používať elektronické cigarety, mnohí z nich budú fajčiť,“ uviedol doktor Garett McGovern, medicínsky riaditeľ Prioritnej lekárskej kliniky v Dubline, ktorá sa špecializuje na pomoc pacientom závislým na alkohole a drogách.

„Fajčenie je smrteľné, elektronické cigarety však smrteľné nie sú. Máme za sebou viac ako 20 rokov skúseností a tieto škody nevidíme,“ zdôraznil Garett McGovern.

Milióny ľudí používajú elektronické cigarety

S tým súhlasí aj Cliff Douglas, prezident organizácie Global Action to End Smoking, ktorý viedol viaceré výskumné projekty v oblasti kontroly tabaku v Spojených štátoch.

„Musíme uznať a stavať na realite, že už viac ako sto miliónov ľudí na celom svete sa už rozhodlo používať elektronické cigarety a iné nehoriace produkty v snahe vyhnúť sa bolestivým a skorým úmrtiam z fajčenia,“ povedal Douglas.

Ako upozorňuje, existuje veľká skupina ľudí, ktorí buď nemôžu alebo nechcú prestať fajčiť pomocou liekov na odvykanie. Nechať týmto ľuďom na výber iba „prestaň alebo zomri!“ je podľa neho neľudské a neprijateľné.

Cenovo dostupné bezpečnejšie alternatívy

„Bezpečnejšie alternatívy k fajčeniu musia byť cenovo dostupné a jednoducho prístupné,“ zdôrazňuje aj Colin Mendelsohn, zakladajúci predseda Austrálskej asociácie znižovania škôd spôsobených tabakom. Vystríha pritom pred austrálskym prístupom, kde po zásahoch vlády zostali cigarety prakticky jediným dostupným tovarom pre fajčiarov a prístup k alternatívam je natoľko sťažený, že sa rovná zákazu.

Skúsenosti z viacerých krajín podľa neho ukazujú, že alternatívne produkty môžu výrazne znížiť mieru fajčenia a riziko rakoviny.

Cieľom Európskej komisie je znížiť spotrebu tabaku pod 5 % do roku 2040. Ale pokrok je podľa expertov pomalý. Miera fajčenia medzi rokmi 2006 a 2020 klesla len o šesť percentuálnych bodov. A v niektorých krajinách, ako je napríklad Slovinsko, miera fajčenia vzrástla.