Štát žiada dodanie zdravotníckych pomôcok do 24 hodín, ale podľa dodávateľov je návrh nevykonateľný a hrozí žaloba z Únie

Vládny návrh novely zákona o liekoch, podľa ktorého by mali výrobcovia alebo dovozcovia zdravotníckych pomôcok zabezpečiť ich dodanie do lekárne najneskôr do 24 hodín od prijatia objednávky, je v praxi nevykonateľný.

Upozorňuje na to Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED. Podľa asociácie to môže ohroziť aj bezpečnosť dodávok zdravotníckych pomôcok pre pacientov.

Porušenie princípu voľného trhu

Asociácia upozorňuje na to, že štát žiada rýchlejšie dodanie zdravotníckych pomôcok, ale platby za ne sú stále v omeškaní 150 dní po splatnosti. Slovensku pritom podľa asociácie hrozí žaloba z Európskej únie za porušenie smernice.

„Návrh vládneho zákona je v praxi nevykonateľný nielen z dôvodu porušenia princípu voľného trhu, ale aj z logistického dôvodu, a to najmä preto, že distribútor nie je schopný dodať každú jednu zdravotnícku pomôcku do každej výdajne alebo nemocnice, problém môže nastať najmä v okrajových regiónoch Slovenska,“ upozornila výkonná riaditeľka asociácie SK+MED Katarína Danková.

Pri zdravotníckych pomôckach pacienti potrebujú rôzne typy, veľkosti a konštrukcie pomôcok, niektoré zdravotnícke pomôcky sú vyrábané na mieru, nehovoriac o tých, ktoré sú určené pre deti.

„Žiadny dodávateľ nedrží v skladoch všetky typy a rozmery pomôcok. Ak by bol tento návrh zákona schválený, v praxi to bude znamenať zvýšené náklady na logistiku, čo sa napokon môže premietnuť do koncovej ceny zdravotníckej pomôcky,“ uviedla Danková.

Lehotu treba zrušiť alebo predĺžiť

Asociácia je toho názoru, že navrhovaná lehota na dodanie zdravotníckych pomôcok by sa mala z návrhu zákona vypustiť, prípadne predĺžiť z 24 hodín na minimálne 72 hodín. Zároveň je dôležité, aby zákon prešiel riadnym legislatívnym procesom.

„Návrh sa podľa nášho usúdenia týka len výrobcov na Slovensku, avšak väčšina dodávateľov zdravotníckych pomôcok pôsobiacich v asociácii SK+MED sídli mimo Slovenska a riadi sa zákonmi platnými v danej krajine. Tento návrh zákona na to nemyslí a pre pacientov sa v konečnom dôsledku môže zhoršiť prístup k pomôckam, ktoré potrebujú a na ktoré majú nárok,“ uzavrela Danková.