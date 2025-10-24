Počet anestézií na Slovensku dosiahol historické maximum, pacienti podstupovali najmä celkové narkózy

Rok 2024 sa zapísal do štatistík ako obdobie s najvyšším počtom anestéziologických výkonov za posledných pätnásť rokov. Národné centrum zdravotníckych informácií pri príležitosti výročia prvého použitia modernej anestézie zverejnilo údaje, podľa ktorých bolo vlani pacientom na Slovensku podaných až 358 183 anestézií, pričom 79,1 percenta z nich tvorili celkové anestézie – tzv. narkózy.
Zvýšil sa aj počet predanestetických vyšetrení, ktorých lekári vykonali 326 277. Ide o najvyšší počet od roku 2009, pričom v porovnaní s rokom 2023 ide o nárast o 2,3 percenta. Až 88,3 percenta týchto vyšetrení absolvovali dospelí pacienti vo veku 19 a viac rokov.
Dominovali ambulantné výkony
Najčastejšie išlo o ambulantné výkony (71 percent), zvyšných 29 percent tvorili hospitalizovaní pacienti. Najviac predanestetických vyšetrení zaznamenali zdravotnícke zariadenia v Bratislavskom (71 191) a Košickom kraji (54 212).
„Pacientom bolo vlani aplikovaných 358 183 anestézií, čo je o 5,9 percenta viac ako v roku 2023. 79,1 percenta z nich tvorili celkové anestézie, 15,3 percenta regionálne anestézie a 5,5 percenta kombinované anestézie,“ priblížila hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií Alena Krčová. Až 89,1 percenta všetkých výkonov sa týkalo dospelých pacientov nad 19 rokov.
Ktorým pacientom bolo podaných najviac anestézií?
Podľa klasifikácie Americkej spoločnosti anesteziológov ASA bolo najviac anestézií v roku 2024 podaných pacientom v kategórii ASA 2, teda tým, ktorí trpia miernym systémovým ochorením. Takýchto výkonov bolo 162 263, čo predstavuje medziročný nárast o 7,5 percenta. Nasledovali zdraví pacienti ASA 1 s počtom 87 148, čo je pokles o 1,1 percenta.
Tretím najčastejším typom boli pacienti ASA 3 so závažným systémovým ochorením a trvalým funkčným obmedzením – 84 885 výkonov, čo tiež predstavuje nárast o 7,5 percenta. Nárast o 8,8 percenta zaznamenali aj výkony u pacientov ASA 4 so život ohrozujúcim ochorením (13 880 osôb). Najmenej anestézií – 2 148 – bolo podaných pacientom v kritickom stave, klasifikovaným ako ASA 5.
Zvýšený počet výkonov sa prejavil aj v rámci intenzívnej starostlivosti. Najčastejšie išlo o aplikáciu centrálneho venózneho katétra (CVK), ktorú absolvovalo 15 105 pacientov. Nasledovali výkony s artériovým katétrom u 11 650 pacientov a zavedenie gastrickej sondy u 10 155 osôb.
Celková a lokálna anestézia
Anestézia predstavuje stav, pri ktorom pacient necíti bolesť ani iné podnety, čo umožňuje bezbolestné vykonanie zákrokov. Rozlišujeme celkovú a regionálnu, resp. lokálnu anestéziu. Miestne anestetiká sa často používajú napríklad v zubných ambulanciách alebo pri menších zákrokoch na končatinách. Ich výhodou je nižšia záťaž pre srdcovocievny systém a rýchlejšie zotavenie.
Celková anestézia, teda narkóza, je bežná pri väčších operáciách v oblasti hlavy, hrudníka či brucha. Jej cieľom je navodiť umelý spánok a zabezpečiť úplnú necitlivosť. Anestéziológ počas zákroku dohliada na bezpečný priebeh a stabilitu životných funkcií pacienta. Každý pacient pred plánovanou operáciou podstupuje predoperačné vyšetrenie, ktorého súčasťou je aj posúdenie vhodnosti anestézie.
Historický zlom v medicíne
Význam anestézie pripomína aj výročie jej prvého verejného použitia. Dňa 16. októbra 1846 predviedol americký zubár William T. G. Morton v Bostone účinok éterovej anestézie počas operácie nádoru dolnej čeľuste. Použil pritom sklenenú nádobu so špongiou nasiaknutou éterom. Operácia prebehla bezbolestne a znamenala historický zlom v medicíne.
Zavedenie anestézie odstránilo strach z chirurgických zákrokov a umožnilo výrazný rozvoj chirurgie ako lekárskej disciplíny. Dlho jej však bránili náboženské predsudky, podľa ktorých bolesť predstavovala očistenie od hriechov. Po druhej svetovej vojne sa éter postupne nahradil modernejšími anestetikami, ktoré sa používajú dodnes.