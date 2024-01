Opozícia podala podnet na ministerku Dolinkovú kvôli protizákonnému konaniu

Poslanec Národnej rady SR za Progresívne Slovensko Oskar Dvořák spoločne s poslancami Petrom Stachurom, Františkom Majerským (obaja KDH) a Marekom Krajčím (Slovensko) podávajú podnet na Generálnu prokuratúru SR pre protizákonné rozhodnutie ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) o zaradení nemocnice Bory a Kardiocentra Agel do vyššej kategórie nemocníc. Uviedla to hovorkyňa Progresívneho Slovenska Tereza Mikáčová.

„Ministerku opakovane žiadame o zosúladenie jej rozhodnutí so zákonom. Žiaľ, neúspešne,“ uviedol Dvořák a dodal, že Bory ani Agel jednoznačne nespĺňajú zákonom predpísané kritériá. Ministerka Dolinková podľa neho expresne rýchlo po svojom nástupe zmenila rozhodnutie bývalého ministra zdravotníctva Michala Palkoviča a obe nemocnice zaradila do vyššej kategórie, do akej by mali patriť.

Vysvetlenia sa nedočkali

Ministerka zároveň nevysvetlila, či a ako spĺňajú tieto nemocnice zákonné kritéria, akými sú minimálne spádové oblasti, plnenie všetkých predpísaných medicínskych služieb a minimálne personálne a materiálno-technické kritériá.

„Tieto kritéria existujú práve preto, aby bola zabezpečená základná kvalita a bezpečnosť pre pacientov. Opakovane sme preto s kolegami z opozície žiadali o vysvetlenie a zosúladenie jej rozhodnutí so zákonom. Ani jedného sme sa však nedočkali. Veríme, že Generálna prokuratúra náš podnet riadne prešetrí. Zákon má platiť pre každého rovnako a nemožno ho ohýbať kvôli veľkým hráčom,” uzavrel Dvořák.

Opozícia ešte koncom minulého roka zvolala mimoriadne rokovanie parlamentného výboru pre zdravotníctvo. Dôvodom bolo to, že ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková dve súkromné nemocnice zrejme nezákonne zaradila do siete nemocníc v rozpore so zákonom.

Konanie v rozpore so zákonom

Ide o bratislavskú Nemocnicu Bory, ktorú vlastní Penta a Kardiocentrum v Košiciach, ktorého vlastníkom je skupina Agel. Opoziční poslanci majú podozrenie, že šéfka rezortu zdravotníctva pri ich zaradení do siete nemocníc postupovala nezákonne.

Každá nemocnica, ktorá má ambíciu zaradiť sa medzi veľké univerzitné a fakultné nemocnice, musí mať v spádovom území istý počet poistencov. V Bratislave je podľa tohto kľúča podľa poslanca za Progresívne Slovensko Oskara Dvořáka priestor iba pre jednu nemocnicu v tretej a vyššej úrovni, ktorý napĺňa Univerzitná nemocnica Bratislava.

Ministerka Dolinková tam však podľa neho v rozpore so zákonom zaradila Nemocnicu Bory. Ďalšou nezákonne zaradenou špecializovanou nemocnicou je podľa opozičných poslancov Kardiocentrum Agel, pretože vzniklo až minulý rok, teda nemalo v rokoch 2019 až 2021 žiadne výkony, ktoré sú podmienkou zaradenia do siete nemocníc pri špecializovaných nemocniciach.