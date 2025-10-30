Napätie medzi rezortom zdravotníctva a odborármi rastie. Spor sa týka manažmentu aj výdavkov

Spor medzi Ministerstvom zdravotníctva a Lekárskym odborovým združením (LOZ) naberá na intenzite. Odborári podľa rezortu opakovane prekračujú svoje kompetencie a bez reálnej zodpovednosti navrhujú vážne rozhodnutia, ktoré majú dopady na celý systém.
Najnovšie LOZ prostredníctvom svojho predsedu Petra Visolajského vyzvalo ministra zdravotníctvaKamila Šaška, aby odvolal riaditeľa najväčšej slovenskej nemocnice. Ministerstvo v reakcii zdôrazňuje, že štátne nemocnice v súčasnosti vynakladajú až 90 percent svojich príjmov na mzdy. Tvrdí, že Visolajský prezentuje nepresné údaje a nerešpektuje ekonomickú realitu v sektore.
Kritizujú riaditeľov štátnych nemocníc
„Nerozumie fungovaniu záchrannej zdravotnej služby, nepozná podstatu optimalizácie siete nemocníc a ignoruje základné princípy financovania zdravotníctva,“ uvádza ministerstvo.
Podľa rezortu odborársky líder jednostranne presadzuje úplne štátne zdravotníctvo, pričom prehliada fakt, že jeho blízki spolupracovníci aj manželka pôsobia v súkromných zdravotníckych zariadeniach. Odborári zároveň kritizujú riaditeľov štátnych nemocníc, ktorí podľa nich nedokážu vyrokovať vyššie platby od zdravotných poisťovní.
Visolajský ich označil za neschopných, rovnako ako lekárov v neštátnych nemocniciach, ktorí denne pracujú v regiónoch. Ministerstvo považuje tieto vyjadrenia za neférové a urážajúce. Rezort tiež poukázal na to, že Visolajský sám neprejavil záujem riadiť nemocnicu.
Zdravotníctvo v zložitej situácii
„Neprihlásil sa ani do nedávneho výberového konania na riaditeľa nemocníc v Trenčianskom kraji, kde ostro vystupoval proti vstupu súkromného prevádzkovateľa,“ uviedlo ministerstvo.
Podľa rezortu sa slovenské zdravotníctvo ocitlo v zložitej situácii, ktorú spôsobuje nátlak odborových lídrov bez politickej zodpovednosti. Tí podľa ministerstva diktujú podmienky štátu hrozbou hromadných výpovedí lekárov – čo je podľa neho v Európe ojedinelý jav.
„Skôr či neskôr bude musieť štát situáciu riešiť systémovo. Doterajší výsledok odborárskeho memoranda je jasný – prudký nárast nákladov, menej vykonaných operácií a pacient, ktorý dopláca na chaos v riadení,“ uzatvára ministerstvo.