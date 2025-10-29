Lekárski odborári upozorňujú na kolaps Univerzitnej nemocnice Bratislava, Šaška vyzývajú na výmenu vedenia

Lekárske odborové združenie (LOZ) upozorňuje na vážnu situáciu v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB), ktorá je podľa nich výsledkom dlhodobého zlyhávania manažmentu, netransparentných zmlúv so zdravotnými poisťovňami a nedostatočného dohľadu zo strany Ministerstva zdravotníctva SR. V koncovej nemocnici Slovenska za posledných päť rokov zaniklo 817 lôžok a počet hospitalizácií klesol o 18-tisíc.
UNB je najväčšou nemocnicou na Slovensku, no zároveň patrí medzi najzadlženejšie zariadenia, je v najhoršom technickom stave a čelí výraznému odlivu zdravotníckeho personálu. Slúži zároveň ako kľúčová inštitúcia pri vzdelávaní budúcich lekárov. Napriek viacerým oddlženiam dlh nemocnice naďalej rastie a len voči Sociálnej poisťovni dosiahol podľa údajov z roku 2025 sumu vyše 114 miliónov eur.
Zmluvy s poisťovňami
Súkromné nemocnice, ktoré v Bratislave pribúdajú, majú podľa LOZ nerovnaké podmienky, keďže sú zvýhodnené nielen vyššími platbami od poisťovní, ale aj príjmami z neregulovaných poplatkov od pacientov. Zároveň nemocnici konkurujú aj na pracovnom trhu, čo UNB núti zvyšovať mzdy nad rámec zákonného minima.
LOZ kritizuje vedenie nemocnice za to, že nedokázalo vyrokovať výhodné zmluvy s poisťovňami. Podľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou platili v roku 2024 poisťovne UNB za rovnaký typ hospitalizácie rôzne sumy – Union 2 432 eur, Dôvera 2 440 eur, zatiaľ čo VšZP uhrádzala 3 147 eur. Rozdiel v úhradách prispel podľa LOZ k strate nemocnice v miliónoch eur. LOZ upozorňuje aj na pracovné vyťaženie súčasného riaditeľa Alexandra Mayera.
Manažérske zlyhanie
Ten okrem vedenia najväčšej nemocnice Slovenska pôsobí aj na viacerých akademických a verejných inštitúciách. Podľa zverejnených údajov za rok 2023 jeho pracovný úväzok dosahoval až 288 %. Popri tom je podľa verejných registrov spoločníkom v súkromnej spoločnosti a pripravuje si habilitáciu. Odborári tvrdia, že takéto množstvo aktivít je nezlučiteľné s kvalitným výkonom funkcie riaditeľa nemocnice, pod ktorú patrí až päť nemocničných areálov – Kramáre, Ružinov, Staré Mesto, Petržalka a Podunajské Biskupice.
„Ak nemocnica prijíma podmienky, ktoré jej nehradia ani oprávnené náklady na liečbu pacientov či zákonné mzdy zdravotníkov, ide o manažérske zlyhanie a nie zlyhanie zdravotníkov. A na manažérske zlyhania v UNB nakoniec doplatia pacienti. Za takéto manažérske zlyhania by mal prebrať zodpovednosť riaditeľ UNB,“ uviedol predseda LOZ Peter Visolajský.
Výzva pre ministra
LOZ poukazuje aj na výrok riaditeľa Alexandra Mayera pre Denník N zo 17. októbra 2025, kde priznal, že nemocnica pri výkone prípravy štepov na transplantáciu kostnej drene ročne prichádza o dva milióny eur, keďže poisťovne tento úkon odmietajú preplatiť. Podľa LOZ ide o jasný príklad neúspešných rokovaní, za ktoré by mal niesť zodpovednosť manažment. Odborári pripomínajú, že iné štátne nemocnice, napríklad v Košiciach, dokázali získať od poisťovní vyššie úhrady, a teda UNB nie je výnimkou, ktorá by nemohla vyjednať férovejšie podmienky.
Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti LOZ vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby pristúpil k odvolaniu Alexandra Mayera z funkcie riaditeľa Univerzitnej nemocnice Bratislava a zabezpečil výber takého vedenia, ktoré sa bude nemocnici venovať naplno. Odborári tvrdia, že UNB potrebuje odborníka, ktorý bude prioritne riešiť jej problémy, zastupovať verejný záujem a zabezpečí lepšie podmienky pre pacientov aj zdravotníkov.