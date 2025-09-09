Infekcie močových ciest sú po respiračných ochoreniach druhou najrozšírenejšou diagnózou u detí

Urologické ochorenia u detí patria medzi časté zdravotné komplikácie, ktoré môžu zasiahnuť nielen správne fungovanie močového a pohlavného systému, ale aj celkový vývoj dieťaťa. Odborníci zdôrazňujú, že včasná diagnostika a cielená liečba sú nevyhnutné na predchádzanie dlhodobým následkom a zabezpečenie zdravého rastu.
Prístup rodičov a liečba
Na oddelení urológie vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove riešia tieto diagnózy na dennej báze, pričom upozorňujú, že zodpovedný prístup rodičov a ich informovanosť sú rovnako dôležité ako samotná liečba.
„Infekcie močových ciest patria medzi najčastejšie ochorenia v detskom veku – hneď po chorobách dýchacích ciest. Najčastejším pôvodcom je baktéria Escherichia coli, ktorá sa bežne nachádza v črevách a do močového traktu sa môže dostať nesprávnou hygienou. V prvých dvoch rokoch života sú častejšie u chlapcov, po siedmom roku života zasa prevládajú u dievčat, a to pre kratšiu močovú rúru, ktorá uľahčuje baktériám prístup do močového mechúra a obličiek. U malých detí bývajú príčinou aj vrodené vývojové chyby sťažujúce odtok moču, u starších detí môže byť spúšťačom zadržiavanie moču či neúplné vyprázdňovanie mechúra,“ vysvetľuje lekárka Mária Cinová, ktorá spolu s lekárkou Máriou Mikitovou pracuje v ambulancii pediatrickej urológie prešovskej nemocnice.
Nezostúpený semenník a fimóza
Ďalšou často diagnostikovanou poruchou je nezostúpený semenník. Ide o stav, pri ktorom semenník nedosiahne miešok v čase pôrodu. „Vo väčšine prípadov semenník zostúpi spontánne do šiesteho mesiaca. Ak sa tak nestane, je potrebné pristúpiť k liečbe najneskôr do osemnásteho mesiaca od narodenia. Príčiny nebývajú vždy jednoznačné, ale môžu byť hormonálneho alebo anatomického pôvodu. Včasné rozpoznanie problému je zásadné pre zdravý vývoj semenníka a predchádzanie budúcim komplikáciám, ako je neplodnosť či zhubné ochorenia,“ dopĺňa lekárka Mária Cinová.
Medzi diagnózami sa vyskytuje aj fimóza, teda zúženie predkožky, ktoré znemožňuje jej pretiahnutie cez žaluď. U dojčiat a malých chlapcov ide spravidla o prirodzený stav, ktorý sa často upraví spontánne alebo sa rieši konzervatívne pomocou lokálnych kortikosteroidov.
„Ak však fimóza pretrváva vo vyššom veku alebo spôsobuje ťažkosti ako opakované zápaly, bolesť či problémy pri močení, je potrebné pristúpiť k chirurgickému riešeniu,“ uvádza primár urologického oddelenia prešovskej nemocnice Ivan Viľcha.
Dozrievanie nervového systému
Osobitnou kategóriou v urológii detského veku je pomočovanie. Odborníci upozorňujú, že je nevyhnutné odlíšiť, kedy ide o prirodzený vývojový jav a kedy už o problém, ktorý si vyžaduje odbornú pomoc. Najčastejším typom je nočné pomočovanie. Tento stav je bežne tolerovaný do veku piatich až šiestich rokov, kedy dozrieva centrálny nervový systém.
„Ak pretrváva, príčinou môže byť nedostatočný vývoj nervových dráh, genetická predispozícia, nízka kapacita močového mechúra alebo psychologické faktory ako stres, zmeny v rodine či ťažkosti v škole,“ vysvetľuje Viľcha.
K najvážnejším urologickým diagnózam patria obštrukčné uropatie, ktoré sú často dôsledkom vrodených chýb obličiek. Vyžadujú si pozornosť už v ranom detstve. „Zobrazovacími vyšetreniami dokážeme identifikovať stavy od klinicky nemej hydronefrózy až po ťažké fibrotické zmeny, ktoré vedú k úbytku obličkového tkaniva a závažnému zníženiu funkcie obličiek,“ dodáva primár.
Urologické ťažkosti u malých detí
U malých detí je mimoriadne dôležité zachytiť včasné varovné príznaky urologických ťažkostí. Ide najmä o bolestivé alebo páliace močenie, príliš časté či zriedkavé močenie, nočné pomočovanie, prerušovaný prúd moču, bolesť v podbrušku alebo v oblasti krížov, zakalený alebo zapáchajúci moč či prítomnosť krvi. Celkovými sprievodnými príznakmi môžu byť nevysvetliteľná horúčka, zvracanie, nechutenstvo, podráždenosť dojčiat alebo zástava rastu.
V prípadoch akútnej pyelonefritídy, obštrukcie močových ciest, výraznej dehydratácie alebo celkového zhoršenia zdravotného stavu je hospitalizácia nevyhnutná. U najmenších detí často vzniká riziko sepsy alebo poškodenia obličiek, preto sa v takýchto prípadoch podávajú antibiotiká alebo sa realizuje urgentný urologický zákrok.
„Je dôležité, aby rodičia rozpoznali príznaky a neodkladali vyšetrenie. Včasná diagnostika nám umožňuje zabrániť vážnym komplikáciám – od poškodenia obličiek pri vrodených abnormalitách až po opakujúce sa infekcie močových ciest, ktoré najmä u dievčat patria medzi časté a nepríjemné problémy,“ zhodujú sa odborníci z prešovskej nemocnice.