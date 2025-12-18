Cestujete na zimnú dovolenku do zahraničia? Skontrolujte si platnosť preukazu zdravotného poistenia

Európsky preukaz nezabezpečuje všetky možné situácie, a preto poisťovňa vždy odporúča zvážiť uzavretie aj komerčného cestovného poistenia.
Všeobecná zdravotná poisťovňa upozorňuje svojich klientov, ktorí chystajú zimnú dovolenku v zahraničí, aby si prekontrolovali platnosť Európskeho preukazu zdravotného poistenia ešte pred odchodom zo Slovenska. Tento doklad totiž umožňuje prístup k neodkladnému verejnou zdravotnou starostlivosťou hradenému ošetreniu v krajinách Európskej únie a v ďalších štátoch, ktoré sa na systéme podieľajú.

Poisťovňa však zároveň zdôrazňuje, že EHIC nezabezpečuje všetky možné situácie, a preto vždy odporúča zvážiť uzavretie aj komerčného cestovného poistenia. Európsky preukaz pokrýva len to, čo je vyplýva z pravidiel verejného zdravotného poistenia danej krajiny. To znamená, že ak miestny poistenec dopláca za určité úkony alebo služby, aj slovenský poistenec bude tieto doplatky znášať sám. Naopak, všetko, čo je v danej krajine hradené z verejného systému, bude kryté aj pre poisteného s EHIC.

Preukaz nie je akceptovaný všade

VšZP upozorňuje, že Európsky preukaz zdravotného poistenia je akceptovaný len v zariadeniach verejného zdravotníctva, nie v súkromných ambulanciách či klinikách. Toto obmedzenie je nevyhnutné mať na pamäti najmä pri plánovaní návštevy lekára počas dovolenky.

Poisťovňa tiež pripomína ďalšiu možnosť, ktorá môže klientom pomôcť v zahraničí – benefit Dr. Nonstop+, súčasť vernostného programu určeného poistencov, ktorí sú vo VšZP aspoň jeden rok. Tento program umožňuje kontakt s všeobecným lekárom alebo pediatrom 24 hodín denne, sedem dní v týždni, či už formou online konzultácie alebo telefonického rozhovoru.

Lekár môže predpísať lieky

Lekár môže na základe konzultácie aj predpísať potrebné lieky, čo je praktická pomoc práve v čase cestovania, keď nie je ľahké okamžite nájsť zdravotnícke zariadenie.

VšZP informuje, že bližšie podmienky vernostného programu a pravidlá využitia benefitu Dr. Nonstop+ sú dostupné na webovej adrese vzsp.sk/vernostny-program.

Poisťovňa zároveň upozorňuje, že mobilná aplikácia MEDDI app – Lekár na diaľku/Dr. Nonstop+ získala v roku 2025 jednu z hlavných cien na konferencii ITAPA v kategórii „Najinovatívnejší projekt“ za riešenia, ktoré prinášajú pre používateľov prelomové zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

