Ambulancie záchrannej zdravotnej služby zasahovali počas Štedrého dňa 1 563-krát, najviac výjazdov bolo na východe Slovenska

Ambulancie záchrannej zdravotnej služby zasahovali počas tohtoročného Štedrého dňa 1 563-krát. Informovalo o tom Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, ktoré eviduje za 24. december až 2 130 udalostí. Z toho záchranári štartovali k pacientom 1 563-krát.
Popáleniny, alkohol aj infekcie, Vianoce výrazne zvyšujú počet zásahov zdravotníkov
Najviac výjazdov pritom evidujú na východe Slovenska. V Košickom kraji záchranári absolvovali 290 výjazdov a v Prešovskom kraji 238. Najmenej výjazdov bolo potrebných v Trnavskom kraji (162) a v Nitrianskom kraji (167). Najčastejším dôvodom výjazdov boli kardiologické ťažkosti či ťažkosti s dýchaním.