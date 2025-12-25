Ambulancie záchrannej zdravotnej služby zasahovali počas Štedrého dňa 1 563-krát, najviac výjazdov bolo na východe Slovenska

Najmenej výjazdov bolo potrebných v Trnavskom kraji.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Sanitka, záchranka
Foto: Thinkstock.com
Slovensko Ostatné Iné správy z lokality Slovensko

Ambulancie záchrannej zdravotnej služby zasahovali počas tohtoročného Štedrého dňa 1 563-krát. Informovalo o tom Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, ktoré eviduje za 24. december až 2 130 udalostí. Z toho záchranári štartovali k pacientom 1 563-krát.

Najviac výjazdov pritom evidujú na východe Slovenska. V Košickom kraji záchranári absolvovali 290 výjazdov a v Prešovskom kraji 238. Najmenej výjazdov bolo potrebných v Trnavskom kraji (162) a v Nitrianskom kraji (167). Najčastejším dôvodom výjazdov boli kardiologické ťažkosti či ťažkosti s dýchaním.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem
Firmy a inštitúcie: Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
Okruhy tém: Vianoce Záchranári Záchranná zdravotná služba
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk