Výdavky za stovky eur a rastúci záujem: Slováci objavujú poistenie domácich miláčikov

Veterinárne výdavky v stovkách eur, náročné operácie, hospitalizácie či otravy, ale aj cestovanie so štvornohým členom rodiny – aj to sú prípady, ktoré majitelia psov a mačiek riešia s poisťovňou. Poistenie domácich miláčikov sa na Slovensku teší rastúcej popularite. Podľa skúseností poisťovní sa škody pri úrazoch zvierat často pohybujú v stovkách eur, no v závažnejších prípadoch nie je výnimkou ani suma tisíc eur alebo viac. Slováci aj preto čoraz častejšie hľadajú poistenie pre svojich štvornohých členov rodiny – samostatne alebo ako súčasť poistenia domácnosti či cestovného poistenia.

Z domáceho zvieraťa plnohodnotný člen rodiny

„Domáci miláčik už dávno nie je len pes či mačka pobehujúci po dvore – pre mnohých je to súčasť domácnosti, niečo ako ďalší člen rodiny. A keď myslíme na poistenie domácnosti, začíname prirodzene myslieť aj na nich,“ hovorí Vladimír Cvik, country manager Superpoistenie.sk.

Domácich zvieracích miláčikov si Slováci môžu poistiť dvoma spôsobmi. Prvou, jednoduchou a najčastešie využívanou možnosťou je krytie nákladov alebo finančnej kompenzácie v rámci poistenia domácnosti, kde je okrem nevyhnutnej veterinárnej starostlivosti zahrnutá aj zodpovednosť za škody spôsobené zvieraťom, napríklad ak pes poškodí cudziu vec alebo spôsobí zranenie. Druhou a zatiaľ menej využívanou alternatívou je samostatné poistenie domácich miláčikov, ktoré je ponúkané v rôznych balíkoch a môže mať o čosi širší rozsah krytia. Poistenie domácnosti a pripoistenia domácich miláčikov v rámci našej domácnosti umožňuje viacero slovenských poisťovní. Krytie zvierat ako súčasť poistenia domácnosti disponuje dostatočne vysokými limitmi poistného plnenia – obvykle do výšky 5 až 20 % z poistnej sumy celej domácnosti.

Čo všetko poistenie kryje?

Domácim miláčikom sa rozumejú v prípade poistenia domácnosti zvieratá chované pre potešenie, napr. pes, mačka, králiky, škrečky, okrasné a spevavé vtáctvo, akváriové rybky. V prípade pripoistení zvierat ide zvyčajne o definíciu pes, mačka alebo fretka. Poistenie domácich miláčikov môže pokrývať široké spektrum nepríjemných životných situácií domácností a zvierat – od živelných udalostí a požiaru, cez nevyhnutnú veterinárnu starostlivosť, úrazy, ochorenia, vrátane liekov, hospitalizácie a chirurgických zákrokov až po eutanáziu a spopolnenie. Nadštandardný premium balík pet poistenia zahŕňa dokonca fyzioterapiu, alternatívnu liečbu či psychologické poradenstvo.

Podľa údajov poisťovní sa priemerná výška škody pri poistení domácich zvierat pohybuje v rozpätí 400 – 500 eur, no v prípade veľkých alebo vzácnych plemien psov a mačiek s veľmi vysokou trhovou hodnotou tieto sumy bežne stúpajú na štvor- či päťnásobok.

„Poistenie domácich miláčikov je s ohľadom na rozsah a limity poistného krytia cenovo dostupným poistením či pripoistením – jeho cena sa najčastejšie pohybuje v rozpätí 30 € – 60 € ročne. V prípade poistenia domácnosti sú tieto zvieratá automaticky kryté ako ktorékoľvek iná jej súčasť, a teda ich poistenie nás nestojí nič navyše,” dopĺňa Vladimír Cvik.

Poistenie na cesty: aj naše obľúbené zvieratá sú kryté

Domáci miláčik dnes cestuje so svojím majiteľom čoraz častejšie – na dovolenky, výlety či presuny do zahraničia. Aj preto niektoré poisťovne umožňujú pripoistiť psa alebo mačku v rámci cestovného poistenia. Takéto produkty poisťovní kryjú akútne zdravotné komplikácie, ktoré môžu štvornohého miláčika postihnúť počas cesty – napríklad otravy, prehltnutie cudzieho predmetu či úraz. Krytie pokrýva ambulantné ošetrenie vrátane liekov a hospitalizáciu, niekde aj repatriáciu zvieraťa či dokonca zodpovednosť za škodu, ktorú pes či mačka spôsobí iným zvieratám, osobám alebo na ich majetku. Limity krytia na veterinárnu starostlivosť sa pohybujú od 600 do 2 000 €, ale zodpovednosť za škody a ujmu spôsobené naším zvieraťom je krytá až do výšky celkového limitu našej zodpovednosti v cestovnom poistení, teda 50 – 300 tisíc €. Cena poistenia našich spolucestujúcích zvierat je opäť zanedbateľná a začína už od 0,50 € na deň.

Rastúce náklady, vyššia potreba ochrany

Poistenie domácich miláčikov je na vzostupe aj preto, lebo veterinárna starostlivosť na Slovensku kontinuálne zdražuje. Podľa Asociácie súkromných veterinárnych lekárov sa náklady na veterinárne úkony zvýšili v priemere o 13 % za ostatné tri roky. Bežné ošetrenie úrazu dnes stojí od 100 do 300 €, chirurgický zákrok môže stáť 400 až 2 000 €, hospitalizácia na veterinárnej klinike sa pohybuje v rozpätí od 50 do 150 € na deň.

„Veterinárna starostlivosť – podobne ako iné služby a komodity – je stale drahšia. Ľudia si uvedomujú, že aj život štvornohých členov domácností prináša nepríjemnosti a zvýšené náklady na ich zdravotnú starostlivosť a účet u veterinára môže ľahko presiahnuť stovky eur,“ dodáva Vladimír Cvik.

Náklady na liečbu zvieraťa nie sú lacné

Poistenie domácich miláčikov pokrýva aj extrémne alebo nepredvídateľné situácie. V jednom prípade pes zjedol otráveného potkana – diagnostika trvala niekoľko dní a vyžiadala si opakované krvné testy, infúznu liečbu aj hospitalizáciu. Celkové náklady prekročili 1 000 eur. V inom prípade sa mačky pobili medzi sebou tak nešťastne, že jedna z nich mala takmer amputovanú nohu. Veterinár musel vykonať náročnú operáciu, ktorá stála 1 000 eur. A ďalší psík sa pri naháňaní zrazil s hranou terasy tak prudko, že mu praskla slezina – po operácii a následnej starostlivosti vyšla celková škoda na 800 eur.

Poisťovne reagujú na spoločenský trend

Nie sú to len majitelia, ktorí menia svoj prístup k domácim zvieratám. Poisťovne dnes vnímajú zvieratá úplne inak ako pred desiatimi rokmi. Už to nie sú len doplnky domácnosti, ale hodnoty, ktoré si ľudia chránia. „Aj preto pozorujeme rozšírenie poistných rizík o poistenie domácich zvierat zo strany poisťovní ako reakciu na rastúci záujem o ne zo strany klientov,“ vysvetľuje Cvik.

Situácia v Českej republike

Dynamika rastu záujmu o poistenie domácich miláčikov je viditeľná aj v Českej republike. Podľa informácií Superpoistenie.sk jedna z českých poisťovní zaznamenala medzi rokmi 2023 a 2024 až 70 % nárast v počte uzavretých zmlúv, pričom aj v tomto roku pokračuje rast tempom približne 20 %. Očakáva sa, že do roku 2030 by mohla miera poistenia domácich miláčikov vzrásť až na 8 %. To by znamenalo približne 240 000 poistených zvierat u našich západných susedov.

Na českom poistnom trhu sú v ponuke dokonca aj poistné produkty, ktoré fungujú na princípe dobrovoľného zdravotného poistenia. Klient uhradí len spoluúčasť a zvyšok veterinárnej starostlivosti je preplatený priamo v zmluvnej ambulancii. Celkové krytie môže dosiahnuť takmer 5 000 € a zodpovednosť za škodu je krytá do výšky 80 000 €.

Zvieratá sa budú poisťovať čoraz viac

Výrazný nárast počtu zvierat vnímaných ako neodeliteľná súčasť domácnosti a starostlivosť o domáceho miláčika je dôsledkom spoločenského vývoja, ktorý zaznamenávame najmä v ostatných rokoch. Predovšetkým v mestách (ale nielen tam) sú zvieratá najbližšími spoločníkmi pre mnohých single ľudí alebo seniorov. „Aktuálne trendy hovoria jasne – zvieratá budú z rôznych dôvodov čoraz viac prítomné v domácnostiach, kanceláriách aj na našich dovolenkách. Všetko nasvedčuje tomu, že poistenie domácich miláčikov sa v priebehu niekoľkých rokov stane bežnou a rozšírenou súčasťou ochrany našich hodnôt a majetku,“ uzatvára Vladimír Cvik.

Veterinárne výkony sa dnes môžu ľahko vyšplhať do značných súm. Poistenie domácnosti a v rámci nej aj domácich miláčikov, a teda naša ochrana pred zvýšenými rodinnými výdavkami je pritom v porovnaní s cenou za takéto poistenie zanedbateľnou investíciou. V rámci poistenia domácnosti Superpoistenie.sk ponúka možnosť porovnať ponuky poistenia domácnosti a domácich miláčikov od viacerých poisťovní a uzavrieť zmluvu kompletne online – rýchlo, jednoducho a za najvýhodnejšiu cenu.

Informačný servis