Vučič: Súčasťou mierového plánu je vstup Ukrajiny do Európskej únie od 1. januára 2027

Srbský prezident Aleksandar Vučič vyhlásil, že Ukrajina by mohla byť prijatá do Európskej únie zjednodušeným postupom a že je to údajne súčasť mierového plánu na ukončenie rusko-ukrajinskej vojny.
Správu s takýmto vyhlásením srbskej hlavy štátu priniesol srbský provládny portál novosti.rs.
„Počul som, že súčasťou mierového plánu, ak ho Rusko a Ukrajina dosiahnu, je to, že záväzky nebudú mať len tieto dve strany, ale aj významná časť medzinárodného spoločenstva. Súčasťou plánu je, aby sa Ukrajina stala členom Európskej únie od 1. januára 2027, čo je zajtra,“ povedal Vučič na zasadnutí vlády.
Zároveň podľa Vučića, ktorý je vnímaný ako spojenec Ruska, s tým údajne „nebudú súhlasiť ani Poľsko, ani Česká republika, ani Maďarsko, ani Slovensko“.
„Postupy sa zmenia a to násilím, v rozpore s predpismi a všetkým ostatným,“ skonštatoval Vučič.