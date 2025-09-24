Tri mená, tri inšpiratívne príbehy, jedna spoločná misia: Pozrite si, kto získal ocenenia ŽENA v IT 2025

Niektoré médiá ho dokonca prirovnali k ženskému Oscarovi v IT.
Technológie nie sú len o algoritmoch. Môžu byť o empatii, odvahe a schopnosti meniť svet k lepšiemu. Ukázalo to aj odovzdávanie prestížneho ocenenia ŽENA v IT 2025, ktoré už po druhý raz vyzdvihlo osobnosti posúvajúce hranice slovenského IT. Podujatie má tri kategórie: Hlavnú cenu ŽENA v IT tento rok získala profesorka Elena Zaitseva, cenou IT Študentka roka porota odmenila doktorandku Luciu Piatrikovú a ocenenie IT Spojenec roka udelili projektovému lídrovi Petrovi Bausovi. Ocenenie organizuje známe občianske združenie Aj Ty v IT.
Prečo je ocenenie také dôležité?
Ženy v IT nevídať na pódiách televíznych šou či na titulných stranách. Nezvyknú mať ani tisíce lajkov na sociálnych sieťach, nestrihajú pásky a aj rozhovory dávajú zriedka. Predsa však zásadne menia Slovensko na modernejšiu a lepšiu krajinu. A to na všetkých pozíciách, aj ako manažérky, lektorky, učiteľky či vedkyne. Pritom stále bojujú s predsudkami, pochybnosťami, bariérami a stereotypmi.
,,To bol hlavný dôvod, prečo vzniklo ocenenie ŽENA v IT. Cítili sme naliehavú potrebu upozorniť na to, že v IT sektore pracujú, podnikajú, bádajú a vzdelávajú extrémne talentované ženy, ktoré si zaslúžia osobitné uznanie a pozornosť. Majú nielen jedinečné výsledky, úspechy a podiel na tom, kam sa posúva IT sektor a koľko kvalitných príležitostí vie Slovensko ponúknuť svetu, ale sú aj silnou inšpiráciou pre ostatné ženy a mladé dievčatá,” vysvetľuje Petra KOTULIAKOVÁ, zakladateľka a výkonná riaditeľka Aj Ty v IT.
Autorita vo vede a technológiách
Víťazkou hlavnej kategória: ŽENA v IT, ktorá preukázala v posledných piatich rokoch vysokú mieru excelentnosti, inovácie, líderstva a aktívne sa snažila o väčšiu rozmanitosť v technologickom priemysle sa stala Prof. Ing. Elena ZAITSEVA, PhD. z Katedry informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Je autorkou troch kníh a vyše 150 článkov, koordinovala viac ako 20 výskumných projektov. Jej bádateľské záujmy zahŕňajú matematické metódy v analýze spoľahlivosti. Jej meno rezonuje ďaleko za hranicami Slovenska, je napríklad členkou technického výboru Európskej asociácie pre bezpečnosť a spoľahlivosť.
„Táto cena pre mňa znamená poďakovanie i záväzok – ukazovať, že ženy do IT patria a že veda je krásna cesta pre tých, čo sa neboja výziev. Ocenenie je pre mňa symbolom spoločenstva a podpory, rovnako dôležité potvrdenie, že to, čo robím, má zmysel a reálny dopad. Zároveň je to povinnosť naďalej otvárať dvere talentovaným ženám a byť pre ne inšpiráciou, tak ako boli iné ženy pre mňa,” hovorí Elena ZAITSEVA, Žena v IT 2025.
Učiť AI zachraňovať životy
Víťazkou kategórie IT Študentka roka, ktorá sa udeľuje žene, ktorá študuje v IT odbore a dosiahla excelentné študijné výsledky, priniesla inovatívne riešenie či pomohla posunúť určitú tému, sa stala Lucia Piatriková. Je doktorandka na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, skúma využitie umelej inteligencie pri analýze histologických snímok. Jej práca môže v budúcnosti zachraňovať životy. Okrem výskumu založila občianske združenie IT&FIT, ktoré prepája technológie so zdravým životným štýlom.
„Ocenenie je pre mňa dôkaz, že aj mladé ženy majú v IT čo povedať. Odkazujem dievčatám: Nebojte sa, IT je priestor, kde môžete tvoriť a meniť svet! Každá žena, ktorá má chuť učiť sa a rozvíjať, môže v IT uspieť. Informatika je nesmierne široká oblasť, v ktorej si každá z nás nájde, čo ju baví a napĺňa,“ zdôrazňuje Lucia PIATRIKOVÁ, IT Študentka roka 2025.
IT je inšpirácia a budúcnosť pre každého
Kategóriu IT Spojenec roka, ktorá sa udeľuje tomu, kto sa v posledných piatich rokoch zaslúžil o zlepšenie úrovne rozmanitosti v rámci IT, v organizácii či v širšej komunite, získal Peter Baus. Pôsobí v spoločnosti Accenture Technology, kde vedie tím vývojárov inovatívnych aplikácií. P. Baus stál aj pri vzdelávacom programe Urob zmenu, ktorý otvára dvere do IT ženám, podporuje ich na pracovisku a prepája neziskový sektor so svetom technológií. Je známy aj ako líder vývoja platformy Omama, ktorá pomáha rodinám v znevýhodnenom prostredí.
„Vstup žien do IT je kľúčový, lebo rozmanitosť znamená nové riešenia. Podľa mojich skúseností ženy do IT prinášajú obrovskú pridanú hodnotu – nové pohľady, kreativitu aj empatiu. Je dôležité, aby sme ich úspechy videli a oceňovali, pretože to môže inšpirovať ďalšie ženy. Všetkým, ktorí zvažujú štúdium či kariéru v IT, odkazujem: Choďte do toho, technológie potrebujú váš talent a váš hlas. IT svet sa prudko mení. Preto je podstatné, že čím pestrejší bude, tým lepšiu budúcnosť spoločne vytvoríme,“ dodal Peter BAUS, IT Spojenec roka 2025.
Ocenenie ŽENA V IT podporuje aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI SR
„Oceňovať ženy v IT je dôležité, pretože ich prítomnosť prináša do technológií rovnováhu aj nové impulzy. Ukazujú nám, že inovácie vznikajú tam, kde sa stretávajú rôzne skúsenosti a pohľady. Ženám, ktoré uvažujú nad štúdiom či kariérou v IT, odkazujem: Nenechajte sa odradiť! IT už dávno nie je len o kódovaní či stereotypoch. Je to priestor pre kreativitu, odvahu a hľadanie riešení. Dnes nezáleží na tom, či ste muž alebo žena, rozhoduje vaša chuť učiť sa, objavovať a posúvať veci vpred. Na MIRRI SR veríme, že budúcnosť digitálneho Slovenska je spoločná, a preto budeme aj naďalej podporovať dievčatá a ženy, ktoré chcú v tomto svete rásť,“ uviedol Radoslav ŠTEFÁNEK, štátny tajomník MIRRI SR a splnomocnenec Vlády SR pre umelú inteligenciu.
O projekte ŽENA V IT
Ocenenie ŽENA v IT každoročne vyzdvihuje výnimočné osobnosti, ktoré sú inšpiráciou pre nové generácie dievčat a žien. Tento rok odborná porota vyberala z 48 nominácií pričom ocenila najmä kombináciu odborných výsledkov, spoločenského dopadu a schopnosti motivovať ostatných. O laureátkach a laureátovi rozhodla päťčlenná odborná porota, ktorú tvorili tieto rešpektované osobnosti:
- Daria HVÍŽĎALOVÁ, špecialistka na umelú inteligenciu vo vzdelávaní a riaditeľka oddelenia AI Skills and Learning na 42 London programming Institute;
- Zuzana JOJIĆOVÁ, medzinárodne certifikovaná koučka a konzultantka v oblasti leadershipu a viceprezidentka Medzinárodnej federácie koučingu (ICF) na Slovensku;
- Petra KOTULIAKOVÁ, zakladateľka a výkonná riaditeľka Aj Ty v IT;
- Dalibor SLÁVIK, headhunter, ktorý sa vyše 20 rokov venuje obsadzovaniu top manažérskych pozícií;
- Martin VENHART, predseda Slovenskej akadémie vied (SAV), experimentálny jadrový fyzik, ktorý dlhodobo vedie medzinárodné spolupráce v CERNe a v cyklotrónovom laboratóriu Univerzity v Jyväskylä vo Fínsku.
Laureátky a laureáta vyhlásili na slávnostnom Galavečere ŽENA v IT 2025 v Jurkovičovej Teplárni v Bratislave, v utorok 23. septembra.
O organizátorovi
Občianske združenie Aj Ty v IT vzniklo v roku 2012 s cieľom motivovať dievčatá a ženy, aby sa nebáli vstúpiť do sveta technológií. Odvtedy zorganizovalo viac ako 2 600 workshopov, 900 kurzov a oslovilo vyše 63 000 žien a dievčat. Jeho misiu vystihuje motto „Technology has no gender“. Viac info: www.ajtyvit.sk
Prečo to robíme?
Odpovedá Petra KOTULIAKOVÁ, zakladateľka a výkonná riaditeľka Aj Ty v IT:
- oceňovanie žien v IT sektore pomáha podporiť rovnaké príležitosti pre všetkých bez ohľadu na pohlavie
- keď sú úspechy žien v IT sektore viditeľné a oceňované, môže to slúžiť ako inšpirácia pre mladé dievčatá a ženy, aby sa tiež zapájali do tejto oblasti a prekonávali prípadné prekážky
- kultúra oceňovania žien v IT môže prispieť k vytvoreniu pozitívneho a inkluzívneho pracovného prostredia, kde sa všetci zamestnanci cítia ocenení a rešpektovaní
- rovnaké zastúpenie žien a mužov v IT sektore prispieva k väčšej rozmanitosti názorov, skúseností a prístupov
Ocenenie ŽENA v IT podporili: AIslovakIA, AmCham Slovensko, Base4Work, Hurricane, Erste Digital, Digitálna koalícia, ING, Lenovo, Partners, Raiffeisen, Titans.
Informačný servis