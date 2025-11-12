Slovenské malé a stredné podniky sú v digitalizácii podpriemerné, zmeniť to má projekt Digitrans

Projekt Digitrans, ktorý na Slovensko priniesla Svetová banka za podpory Európskej komisie, ponúkol malým a stredným podnikom kombináciu finančnej podpory a odborného poradenstva na efektívnu a udržateľnú digitalizáciu. Tento program pomohol firmám rýchlejšie zavádzať digitálne technológie a optimalizovať vnútorné procesy.
Podľa ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa, digitálna úroveň slovenských malých a stredných podnikov dosahuje 63 %, čo je o desať percent menej ako je priemer Európskej únie. Tento rozdiel predstavuje pre mnohé firmy zásadný problém, pretože digitalizácia už nie je iba konkurenčnou výhodou, ale základnou podmienkou pre ich prežitie.
Investícia do budúcnosti
V pilotnej fáze projektu získalo 65 podnikov digitálny voucher v hodnote 2 000 eur spolu s odborným poradenstvom, ktoré im pomohlo efektívnejšie zavádzať digitálne nástroje a zrealizovať ďalšie investície nad rámec dotácie. Ďalších 65 firiem využilo voucher bez asistencie. Hodnotenie programu presiahlo 8 z 10 bodov a 90 % účastníkov by ho odporučilo ďalej, čo potvrdzuje jeho úspešnosť.
Radim Dvořák zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku ocenil projekt Digitrans ako príklad úspešnej spolupráce medzi Slovenskom, Európskou úniou a Svetovou bankou s cieľom podporiť firmy pri digitálnej transformácii, ktorá je kľúčovou investíciou do budúcnosti konkurencieschopnej ekonomiky a lepších pracovných miest.
Anna Akhalkatsi, riaditeľka Svetovej banky pre Európsku úniu, zdôraznila, že kombinácia finančnej podpory a cielenej technickej asistencie umožnila malým a stredným podnikom zlepšiť využívanie digitálnych nástrojov, manažérske zmeny a investície, čo viedlo k reálnym výsledkom.
Úspešné pilotné testovanie
Najväčší prínos mal program pre mikropodniky a firmy s nízkou digitálnou vyspelosťou. Na základe úspešného pilotného testovania bol Digitrans zaradený do Vnútroštátneho plánu digitálnej dekády SR, ktorý plánuje podporovať až 500 podnikov ročne až do roku 2030.
Anna Brziaková zo spoločnosti Civitta Slovakia, ktorá program implementovala, vyzdvihla jednoduchosť a rýchlosť projektu: „Žiadosť trvala len osem minút, granty boli vyplatené do šiestich mesiacov a každá firma dostala poradenstvo od špičkových expertov. Tento efektívny prístup by pomohol stovkám ďalších firiem na Slovensku.“
Podnikateľka Patrícia Holíková z firmy Transcreate potvrdila, že projekt Digitrans pomohol ich spoločnosti ujasniť si procesy a nastaviť jasné smerovanie do budúcnosti.
Minister Migaľ zdôraznil, že Digitrans predstavuje unikátne partnerstvo medzi Slovenskom, Európskou komisiou a Svetovou bankou a kombinácia finančnej podpory s technickou asistenciou je efektívnym nástrojom podpory digitalizácie malých podnikov. Pripomenul, že prebieha príprava na plné nasadenie programu, ktorý zabezpečí udržateľnú podporu digitalizácie podnikov v Slovenskej republike.