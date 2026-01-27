Slovak Telekom má najlepšiu a najrýchlejšiu mobilnú sieť, získal šesť ocenení Ookla Speedtest Awards

Slovak Telekom získal od globálnej spoločnosti Ookla šesť prestížnych ocenení Ookla Speedtest Awards za druhý polrok 2025, ktoré potvrdzujú jeho postavenie lídra na trhu mobilnej konektivity na Slovensku. Ocenenia sa týkajú kategórií najlepšej a najrýchlejšej mobilnej siete, ako aj najlepšieho herného zážitku v rámci celej mobilnej a 5G siete.
Telekom triumfoval v rámci celej mobilnej siete v kategóriách najlepšia a najrýchlejšia mobilná sieť, ako aj v hráčskom segmente. V 5G sieti získal rovnako ocenenia za najlepšiu a najrýchlejšiu 5G sieť a najlepší herný zážitok. „Tieto výsledky nevznikli náhodou. Sú dôkazom, že dlhodobé investície do siete a modernizácie prinášajú reálny rozdiel – rýchlejšie pripojenie, vyššiu stabilitu a lepší zákaznícky zážitok naprieč Slovenskom,“ uviedla Melinda Szabó, generálna riaditeľka Slovak Telekom a T-Mobile Czech Republic.
Milióny reálnych meraní
Stephen Bye, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Ookla, divízie Ziff Davis, označil získanie šiestich ocenení za mimoriadny úspech, ktorý potvrdzuje snahu Slovak Telekomu poskytovať najrýchlejšiu a najlepšiu mobilnú a 5G sieť na Slovensku. Ookla Speedtest Awards sa opierajú o viac ako 3,6 milióna reálnych meraní zozbieraných počas tretieho a štvrtého štvrťroka 2025.
4KA zablokovala v decembri minulého roka vyše 12 miliónov kybernetických hrozieb
Medzi hlavné čísla patrí mediánová rýchlosť sťahovania 152,35 Mbps a upload 27,16 Mbps, ktorá zlepšuje zážitok zo sledovania videí, videohovorov alebo prenosu väčších súborov. V najlepších podmienkach dosahuje sieť Telekomu rýchlosti presahujúce 382,63 Mbps pri sťahovaní a 85,72 Mbps pri odosielaní dát.
Nároky na dáta rastú
Martina Kandera, riaditeľka pre rezidenčný segment Slovak Telekom, zdôraznila, že ocenenia potvrdzujú, že zákazníci sa môžu na sieť spoľahnúť pri akomkoľvek využívaní vrátane videohovorov, streamovania či hrania hier. Telekom exceluje v rýchlosti, plynulosti prenosu dát, stabilite siete, a to nielen na 4G, ale aj 5G zariadeniach.
Rast nárokov na dáta sa prejavil aj v roku 2025, keď zákazníci Telekomu preniesli o 30,1 % viac dát. V súčasnosti tvorí 5G zariadenia viac ako 51 % všetkých zariadení v sieti. Telekom investoval do infraštruktúry a technológií viac ako 150 miliónov eur, čo je najvyššia suma na slovenskom trhu.
Ookla je globálnym lídrom v analýze konektivity a združuje komplexné dáta zo služieb Speedtest, Downdetector, Ekahau a RootMetrics, čím pomáha operátorom, firmám a verejnému sektoru optimalizovať siete a zlepšovať digitálne zážitky používateľov.