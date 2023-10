Platy v IT sektore rastú najpomalšie. Dôvodom nie je prepúšťanie v zámorí, ale mzdové stropy

Pracujúci na Slovensku v súčasnosti zarábajú v priemere takmer o 10 % viac než v rovnakom období minulého roka. Rast miezd už začína pokrývať aj aktuálnu infláciu. Mzdy však nerastú pri všetkých povolaniach rovnako. Poukázal na to mzdový prieskum agentúry Grafton.

Mzdy citeľne vzrástli

Mzdy na Slovensku v porovnaní s minulým rokom citeľne vzrástli. Priemerná hrubá mesačná mzda podľa Štatistického úradu SR stúpla v prvom štvrťroku tohto roka oproti rovnakému obdobiu vlaňajška o 9,5 %.

Pri reálnej mzde však hovoria odborníci o poklese. Po započítaní vplyvu inflácie, ktorá bola medziročne až 15,1 %, totiž priemerná reálna mzda v rovnakom období medziročne klesla o 4,9 %.

„Hoci nedávne štatistiky hovoria o poklese reálnych miezd, osobne si myslím, že sa pomaly, ale isto dostávame do fázy, kedy sa tento pokles zastavuje,“ tvrdí riaditeľ personálnej agentúry Grafton Slovakia a Gi Group Martin Malo. Inflácia sa totiž podľa neho neustále znižuje a v auguste bola na úrovni 8,9 %. Naproti tomu rast miezd pokračuje.

Neplatí to pre všetky odvetvia

Prieskum personálnej agentúry Grafton zmapoval finančné ohodnotenie pri stovkách pracovných pozícií v ôsmich kľúčových odvetviach. Vyplýva z neho, že mzdy minulý rok nerástli všade rovnako.

„Asi najnižší nárast sme zaznamenali v oblasti IT, kde na mnohých pozíciách dokonca zostali mzdy na rovnakej úrovni ako v minulom roku. Takáto situácia bola napríklad pri IT manažéroch, bezpečnostných inžinieroch siete či vývojároch, a to vo viacerých krajoch – najmä v Nitre a Banskej Bystrici, ale aj v Košiciach alebo Prešove,“ upresňuje Malo.

Za pomerne prekvapivými dátami zo sektoru IT je podľa Mala aj veľké prepúšťanie v nadnárodných spoločnostiach v zámorí, ktoré sa odohralo na prelome rokov. I keď sa Slovenska priamo nedotklo, zamestnávatelia začínajú vážne uvažovať nad tým, kde je horná hranica miezd v IT.

Platy výrazne neporastú

„Pracovníci v tomto sektore začínajú narážať na akési mzdové stropy bez ohľadu na to, akú pracovnú skúsenosť majú. V sektore IT sa rast miezd v podstate zastavil a ani v najbližšej budúcnosti tu zrejme mzdy nijako výrazne neporastú,“ konštatuje.

Naproti tomu sektor inžinieringu a výroby bol jedným z tých, kde rástli mzdy najvýraznejšie. „Výroba bola navyše špecifická v tom, že sa tu mzdy zvyšovali paušálne. Kým v roku 2021 sa aj v tomto sektore najmä individuálne zvyšovali mzdy, na základe nášho aktuálneho prieskumu sme zaznamenali, že táto situácia sa v minulom roku zmenila,“ tvrdí Malo.

Naprieč rôznymi sektormi zároveň rástli mzdy v percentuálnom vyjadrení relatívne rýchlejšie pri pracovných pozíciách, kde sú zárobky tradične najnižšie. Tým sa zároveň postupne zmenšoval mzdový odstup medzi zamestnaniami s rozdielnou potrebou kvalifikácie.

Mzdový prieskum sa uskutočnil v treťom štvrťroku tohto roka v ôsmich krajoch Slovenska. Zahŕňa viac ako 300 pracovných pozícií v ôsmich základných segmentoch pracovného trhu: IT a telekomunikácie, inžiniering a výroba, nákup a logistika, stavebníctvo a reality, bankovníctvo a finančné služby, obchod, retail a marketing, ľudské zdroje, administratíva a právo a zdieľané podnikové služby.