Žiak strieľal v škole zo vzduchovky a zranil dve osoby, k incidentu sa vyjadril aj Drucker

V Spojenej škole sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom v Trenčianskom kraji došlo k streľbe. Podľa informácií TV JOJ mal na mieste žiak strieľať zo vzduchovej pištole pričom zranil dvoch ľudí.
Výjazd do školy pre TV JOJ potvrdilo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, ktoré na miesto vyslalo posádku záchranárov. Na mieste zasahovali aj policajné zložky.
Polícia na miesto vyrazila ihneď
Ako na sociálnej sieti neskôr uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne, oznámenie prijali na linke 158 v stredu v obedňajších hodinách, na miesto ihneď vyrazili policajné hliadky. „Na základe doteraz zistených skutočností jeden zo žiakov mal vystreliť z airsoftovej zbrane na spolužiakov, pričom dvaja žiaci boli jednorazovo ošetrení na mieste. Našťastie, žiaci sú mimo ohrozenia života,“ uviedla polícia.
Polícia verejnosť ubezpečila, že v súvislosti s touto udalosťou nehrozí žiadne nebezpečenstvo. V súčasnosti na mieste preverujú, či ku skutku došlo úmyselným konaním. „Vzhľadom na citlivosť prípadu nie je možné poskytnúť bližšie informácií,“ dodala polícia.
Zareagoval aj Drucker
Na streľbu na škole reagoval po rokovaní vlády aj minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Spresnil, že žiak 6. ročníka poranil vzduchovou pištoľou dvoch svojich spolužiakov, nie vážne. „Je pre mňa absolútne neprijateľné a neakceptovateľné, aby deti nosili do školy akékoľvek zbrane,“ zdôraznil Drucker. Uviedol, že sú v kontakte so školou a na mieste je aj podporný tím.
Ministerstvo školstva vzápätí na sociálnej sieti doplnilo, že sú v kontakte aj s príslušnými orgánmi, situácia je podľa rezortu riešená v súlade s platnými predpismi. „Zároveň budeme pokračovať v posilňovaní preventívnych opatrení a spolupráce so školami, rodičmi aj odborníkmi, aby sme podobným incidentom dokázali v budúcnosti predchádzať,“ uviedli z ministerstva školstva.
Doplnili, že medzi prioritami na tento rok je projekt zameraný na deradikalizáciu a ochranu detí a mládeže. Cieli na včasnú identifikáciu rizikového správania, posilnenie prevencie aj zabezpečenie podpory pre školy, žiactvo aj rodiny.
Zhoršujúci sa pocit bezpečnosti
Incident na škole ostro odsúdila aj Študentská rada stredných škôl (ŠRSŠ). „Ide o ďalší prípad vo veľmi krátkom časovom období, ktorý opätovne poukazuje na zhoršujúci sa pocit bezpečnosti medzi mladými ľuďmi. Situáciu si uvedomujeme s plnou vážnosťou a znepokojením. Vzhľadom na to, že v tejto chvíli nie je k dispozícii dostatočný objem overených informácií, nebudeme sa k detailom udalosti vyjadrovať ani ich komentovať. Považujeme za dôležité počkať na oficiálne stanoviská príslušných orgánov,“ uviedol predseda Výkonnej rady ŠRSŠ Viliam Dominik Ďuraš.
Zástupcovia študentstva tiež upozornili, že medzi mladými ľuďmi narastá pocit ohrozenia, týka sa to podľa nich mládeže vo všeobecnosti. Udalosti ako tá v Novom Meste nad Váhom, podľa Rady nemožno brať na ľahkú váhu.
„Študentská rada stredných škôl preto opätovne vyzýva všetky príslušné bezpečnostné zložky, vrátane Ministerstva vnútra SR a polície, aby opätovne pokračovali reálne opatrenia na zvýšenie bezpečnosti v školskom prostredí. Zároveň budeme ako študenti žiadať o prístup k odborným skupinám venujúcim sa bezpečnosti na školách,“ uviedol Ďuraš. Prízvukoval, že bezpečnosť študentov a mladých ľudí musí byť prioritou, apeloval na systematické riešenie situácie bez odkladov.
Spojená škola sv. Jozefa má tri organizačné zložky Základnú školu sv. Jozefa, Gymnázium sv. Jozefa a Materskú školu bl. Alexie.