Súkromná spojená škola Biela voda časť pochybení po inšpekcii odstránila, riaditeľka nateraz odstúpila

Oznámila to v stredu počas tlačovej konferencie v Kežmarku.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Špeciálna pedagogička Anna Jurgovianová
Špeciálna pedagogička Anna Jurgovianová, riaditeľka Súkromnej spojenej školy v Kežmarku (v strede) Foto: archív Anny Jurgovianovej
Kežmarok Školstvo Školstvo z lokality Kežmarok

Riaditeľka Súkromnej spojenej školy Biela voda v Kežmarku Anna Jurgovianová sa vzdala funkcie, a to až do času, kým sa podnet na podozrenie zo subvenčného podvodu v prípade školy nevyšetrí. Oznámila to v stredu počas tlačovej konferencie v Kežmarku.

Počas nej reagovala na vyjadrenia ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) spred týždňa, keď informoval o zisteniach Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI). Tá na menovanej škole zistila 55 porušení zákona a navrhla ju vyradiť zo siete škôl a školských zariadení. Podľa riaditeľky bolo medzi nimi minimálne desať porušení duplicitných, no polovicu z desiatky pochybení však už škola odstránila.

Viac k osobe: Anna JurgovianováTomáš Drucker
Firmy a inštitúcie: ŠŠI Štátna školská inšpekcia
Okruhy tém: Minister školstva výskumu vývoja a mládeže SR

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk