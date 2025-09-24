Súkromná spojená škola Biela voda časť pochybení po inšpekcii odstránila, riaditeľka nateraz odstúpila

Riaditeľka Súkromnej spojenej školy Biela voda v Kežmarku Anna Jurgovianová sa vzdala funkcie, a to až do času, kým sa podnet na podozrenie zo subvenčného podvodu v prípade školy nevyšetrí. Oznámila to v stredu počas tlačovej konferencie v Kežmarku.
Počas nej reagovala na vyjadrenia ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) spred týždňa, keď informoval o zisteniach Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI). Tá na menovanej škole zistila 55 porušení zákona a navrhla ju vyradiť zo siete škôl a školských zariadení. Podľa riaditeľky bolo medzi nimi minimálne desať porušení duplicitných, no polovicu z desiatky pochybení však už škola odstránila.