Školstvo čaká rok zmien: AI vo výučbe, elektronické maturity a rast platov aj počas konsolidácie

Ministerstvo školstva sa v budúcom roku plánuje zamerať najmä na implementáciu reforiem či optimalizáciu siete základných a stredných škôl. V pláne je ale napríklad aj zavádzanie AI do vzdelávania a systematické vzdelávanie a podpora učiteľov. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR to uviedlo pre agentúru SITA.
Elektronická maturita
„Ak sa nám podarí udržať toto tempo legislatívnych zmien i nelegislatívnych krokov nasledujúcich 10 až 15 rokov, tak školstvo je oblasťou, ktorá má šancu vyviesť Slovensko z ekonomických problémov, prinesie desiatky miliárd eur naviac,“ uviedli z rezortu školstva.
Rok 2026 napríklad prinesie študentstvu stredných škôl aj možnosť maturovať elektronicky v externej časti zo slovenského a maďarského jazyka a literatúry. Rezort školstva zdôraznil, že elektronická maturita nebude povinná pre všetkých žiakov, ide len o možnosť, ktorú školy môžu využiť.
Obsah maturít ostáva rovnaký, len forma testu sa zmení z papierovej na digitálnu. Ústna a slohová časť maturity si zachová nezmenenú podobu. V príprave je podľa ministerstva aj plán integrácie AI do vzdelávacieho systému, cieľom je uľahčiť prácu učiteľom, podporiť žiactvo a zvýšiť efektivitu celého systému.
Konsolidácia
Rezort školstva čaká v roku 2026 aj konsolidácia – výdavky kapitoly ministerstva školstva boli znížené v objeme takmer 55 miliónov eur. Z ministerstva spresnili, že konsolidácia sa dotkne zníženia osobných výdavkov, znižuje sa aj počet zamestnancov ministerstva a priamo riadených rozpočtových a príspevkových organizácií ministerstva.
Od nového roka je však napriek tomu pripravené zvýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve o sedem percent od 1. januára 2026, pričom v regionálnom školstve to zahŕňa i dvojpercentnú nadtarifnú zložku.
Tou sa zavádza nový príplatok za hodnotenie pedagogického i odborného zamestnanca, ktorý je nárokovateľný od septembra 2027. Zvyšovanie sa dotkne aj platov vysokoškolských učiteľov, výskumných a vývojových pracovníkov či nepedagogických zamestnancov škôl.
Zvyšovanie platov
„Zásadnou vecou je, že sa nám podarilo vyrokovať rast platov v školstve, aj v čase konsolidácie verejných financií. To nie je samozrejmosť,“ zdôraznil minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Doplnil, že zmena sa dotkne všetkých zamestnancov v školstve, nielen pedagógov, a to na všetkých typoch škôl.
„Ide o systémový krok, bez ohľadu na to, či je zamestnávateľom obec, vyšší územný celok alebo štát,“ podotkol šéf rezortu školstva. Platy v školstve sa o sedem percent zvyšovali aj na začiatku tohto školského roka.
Elektronické prihlášky
„Viem, že niekto môže povedať, že sedem plus sedem percent nie je zázrak. Ale v čase, keď sa v iných sektoroch mzdy zmrazujú alebo šetrí na výdavkoch, je to jasný signál, že vláda a ministerstvo považujú vzdelávanie za prioritu,“ uviedol Drucker.
„Ministerstvo školstva spúšťa projekt individuálnych vzdelávacích účtov (IVU), ktoré sú unikátnym riešením v systéme vzdelávania dospelých. Vďaka nim si obyvatelia Slovenska budú môcť od apríla 2026 zvyšovať svoju kvalifikáciu a získavať nové vedomosti a zručnosti priamo na jednej platforme,“ priblížilo ďalej MŠVVaM SR.
Doplnilo, že zavedené budú aj elektronické prihlášky na všetky typy škôl, od materských, cez základné, až po stredné. Od budúceho školského roka (2026/2027) sa tiež už všetky základné školy zapoja do vzdelávania podľa nového štátneho vzdelávacieho programu.
Nové kurikulum
„Budúci rok bude rokom implementácie všetkých prijatých zákonov a zmien, ktoré z nich vyplývajú. Okrem toho bude od budúceho školského roka kľúčovou zmenou aj nové kurikulum v základnom vzdelávaní. Už dnes máme tri vlny škôl, ktoré doň vstúpili dobrovoľne. Od nového školského roka sa nový spôsob vzdelávania stane povinným pre všetky základné školy – začne sa u detí, ktoré nastúpia do prvého ročníka a postupne sa bude rozširovať do ďalších ročníkov,“ uviedol Drucker. Ako ozrejmil, daná zmena nie je o tom, že by sa deti mali učiť „niečo úplne iné“, ale o tom, ako sa učia.
„Menej memorovania, viac porozumenia. Menej odpovedí typu „viem – neviem“, viac schopnosti pochopiť súvislosti, rozmýšľať, aplikovať vedomosti. Nejde o to, aby dieťa vedelo príklad naspamäť vypočítať, ale aby rozumelo, prečo to tak je. Základné vzdelávanie má vytvárať prenositeľné základy – bez ohľadu na to, či z dieťaťa raz bude lekár, inžinier, remeselník alebo vedec,“ uzavrel minister.