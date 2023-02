Školskí odborári spustili petíciu proti kurikulárnej reforme, za najviac problematické považujú rozdelenie na cykly

Školskí odborári spustili petíciu proti kurikulárnej reforme. Podpísať ju možno do konca marca 2023. K podpore petície vyzývajú nielen pedagógov, ale tiež všetkých, ktorým záleží na kvalite vzdelávania. Po ukončení plánujú petíciu odovzdať ministrovi školstva. Zmeny obsiahnuté v reforme podľa nich prinesú chaos a nepovedú k zvýšeniu úrovne a stability vzdelávania.

Zachovanie vyučovacích predmetov

Odborový zväz pracovníkov vedy a školstva na Slovensku chce zachovať samostatné vyučovacie predmety i ročníky a stupne. Je proti spájaniu premetov do vzdelávacích oblastí, a tiež proti deleniu ročníkov a stupňov na cykly. OZ školstva je tiež za to, aby obsah vzdelávania naďalej určoval štát a aby školy nemuseli utvárať nový školský vzdelávací program. Školskí odborári to uviedli na svojej webstránke.

Petíciou chcú upozorniť, že reforma nebola konzultovaná s pedagogickou verejnosťou a s jej prípravou sa začalo počas pandémie, kedy sa školy venovali iným problémom, prípadne boli zatvorené.

„Prostredníctvom petície žiadame zachovanie vyučovacích predmetov a postupových ročníkov v základných školách a odmietame vzdelávanie v oblastiach a cykloch. Vynára sa aj otázka, čo bude s prestupujúcimi žiakmi, keď si každá škola bude môcť usporiadať učivo v cykle podľa seba? Nehovoriac o problémoch v neplnoorganizovaných školách,“ uviedol OZ školstva.

Obsah výchovy a vzdelávania

Požadujú tiež aby sa predmety nespájali do vzdelávacích oblastí, ale aby ostali zachované samostatne. Školskí odborári nástoja i na tom, aby štátne vzdelávacie programy nedefinovali len ciele, ale aj obsah výchovy a vzdelávania.

„Predložená reforma však obsahuje zásadné nedostatky, ktoré môžu spôsobiť zníženie kvality vzdelávania. Ministerstvo školstva sa prostredníctvom nej zbavuje zodpovednosti za prípravu obsahu vzdelávania a tieto povinnosti presúva na školy a pedagógov. Predložená reforma nevyužíva potenciál spoločenskej objednávky a možnosti využitia finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti. Finančné prostriedky na kurikulárnu reformu treba využiť efektívne v záujme položenia základov pre napredovanie celej spoločnosti,“ uvádza OZ školstva.

Odborári budú podporovať reformy

Odborári však podotkli, že vždy budú podporovať reformy, ktoré povedú k zvyšovaniu kvality vzdelávania a výchovy. Očakávajú však kvalitné reformy, ktoré pomôžu žiakov pripraviť na rýchlo sa meniaci svet, a ktoré budú rešpektovať praktické skúsenosti i názory pedagógov.

Petíciou chcú školské odbory tiež dosiahnuť, aby ostal zachovaný doterajší spôsob hodnotenia, postupu do ročníkov, stupeň vzdelania či vysvedčenia, a teda aby boli jasne zadefinované a nastavené podmienky hodnotenia.

„Odmietame, aby obsah výchovy a vzdelávania museli vytvárať učitelia a aby školy museli opäť tvoriť nový školský vzdelávací program pre zavedenie cyklov. Úlohou pedagogických zamestnancov je voliť metódy a formy práce so žiakmi, a nie vymedzovať obsah. Obsah výchovy a vzdelávania má určovať štát prostredníctvom štátneho vzdelávacieho programu a nesmie túto kompetenciu prenášať na ďalšie osoby,“ uviedli ďalej školskí odborári.

Zmeny neboli overené

Podotkli tiež, že navrhované zmeny dosiaľ neboli experimentálne overené a overovanie rezortom školstva by malo byť počas budúceho školského roka realizované na vzorke menšej než 1,5 percenta základných škôl. Odbory to nepovažujú za dostatočné na vyhodnotenie výsledkov, ani na zapracovanie zmien do kurikula pred tým, než bude povinne zavedené do praxe. OZ školstva tiež upozornil na to, že pedagogické fakulty poväčšine ešte nezačali pripravovať pedagógov na výučbu podľa nových reformných cieľov.

Návrh kurikulárnej reformy predložil rezort školstva na začiatku roka 2021. Na reformu sú naviazané prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR. OZ školstva tvrdí, že už v čase prípravy tohto plánu ozrejmoval riziká kurikulárnej reformy a požadoval vykonať zmeny v návrhu.

Rozdelenie na cykly

„Podpísali sme Deklaráciu so všetkými stavovskými organizáciami v regionálnom školstve, v ktorej sme poukázali na najvážnejšie nedostatky vo výchove a vzdelávaní, ktorú sme odoslali ministerstvu školstva a vláde SR. Opakovane sme predkladali zásadné pripomienky k súvisiacim legislatívnym krokom. Listom sme požiadali o pomoc všetkých poslancov NR SR a informovali sme ich o nástrahách v navrhovaných úpravách školského zákona,“ píšu školskí odborári.

Za najväčšmi problematické považujú rozdelenie na cykly, no ako uviedli, podarilo sa im presadiť, že Štátny vzdelávací program sa nebude musieť členiť na cykly, mala to byť len možnosť. Rezort školstva v návrhu napriek tomu určil, že cykly by mali byť povinné.