KDH a ASŠŠZ kritizujú elektronické prihlášky na stredné školy, Horecký hovorí o paródii na reformy a férovosť - VIDEO

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) kritizuje viaceré legislatívne zmeny v oblasti školstva, hovorí o paródii na reformy a férovosť. Podľa kresťanských demokratov sa školstvo namiesto podpory skutočnej reformy dočkalo množstva byrokratických zmien, ktoré zaťažujú riaditeľov, stresujú rodičov a vracajú systém späť do minulosti.
Ostrá kritika
KDH a exminister školstvaJán Horecký, ktorý je poslancom hnutia, legislatívnu lavínu z dielne rezortu ostro skritizovali. Bývalý šéf rezortu školstva je toho názoru, že nejde o reformu, ale o „paródiu na férovosť“.
Spomenul vytváranie stresu a neistotu pri prijímacích skúškach, zmeny tiež podľa jeho názoru prinášajú nezmyselné povinnosti. „Namiesto potrebnej podpory dostávajú školy zbytočnú a nezmyselnú byrokraciu. Reforma neznamená to, že na školy uvalíme tonu nových povinností. To je záťaž a brzda, ktorá oslabuje pozíciu rodičov a v niečom vracia školstvo mentalitou až k roku 1989,“ myslí si Horecký.
KDH poukázalo na problémy s elektronickými prihláškami na stredné školy, kresťanskí demokrati sú toho názoru, že to, čo malo proces zjednodušiť, prinieslo stres, neistotu a chyby.
„Rodičia a školy sú v pasci duplicity systémov EduPage a IEDU. Dochádza k chybám pri importe známok, chýbajú potvrdenia o úspešnom nahratí prihlášky a dokonca sme svedkami záhadných zmien v poradí škôl, čo je nebezpečná chyba. A prijímačkový automat je doslova paródiou na férovosť,“ tvrdí bývalý minister školstva.
Byrokratické povinnosti
Horecký sa kriticky vyjadril aj k novým byrokratickým povinnostiam v podobe povinného zverejňovanie anonymizovaných zápisníc z pedagogických porád.
„Je to predstierané riešenie, ktoré bráni skutočným zlepšeniam a len znásobuje administratívu. Učitelia majú pracovať so žiakmi, a nie vypisovať formalistické dokumenty, ktoré nikomu neprinesú úžitok,“ tvrdí exminister. KDH tiež poukázalo na mikromanažment škôl, konflikty kompetencií medzi starostami a zastupiteľstvami či zrušenie veľkostného koeficientu od roku 2026. Hnutie žiada okamžitú nápravu chybných ustanovení v školských zákonoch.
„Žiadame odstránenie diskriminácie a likvidačného tlaku na cirkevné a súkromné školy. Musíme obnoviť spoluprácu rodičov, škôl a všetkých zriaďovateľov, nie stavať medzi nich bariéry. Ponúkame razantnú debyrokratizáciu a skutočnú podporu škôl, nie ilúziu reforiem, akou je napríklad povinná maturita z matematiky bez predchádzajúcej prípravy systému. Nemôžeme začínať posledným krokom, lebo budeme cúvať,“ uzavrel Horecký.
Vážne zlyhanie
Kriticky sa vyjadruje aj Asociácia súkromných škôl a školských zariadení (ASŠŠZ), ktorá je vážne znepokojená spôsobom, akým bol do prevádzky uvedený centrálny elektronický systém prihlasovania žiakov na stredné školy – ePrihlášky. Ako informovala prezidentka Asociácie Eva Ohraďanová, považujú za neprijateľné, aby bol v takej citlivej veci, akou je prijímanie na stredné školy, zavedený celoslovenský informačný systém bez dôkladného pilotného overenia a s vysokou mierou chybovosti, ktorú podľa jej slov ukazuje prevádzka systému.
„Rozhodovanie o ďalšom vzdelávacom smerovaní patrí medzi najzásadnejšie životné rozhodnutia dieťaťa a jeho rodiny a už samo o sebe prináša vysokú mieru stresu, obáv a neistoty. Ak sú rodičia a deti v tejto situácii konfrontovaní ešte aj s technickými zlyhaniami, nefunkčným systémom a nedostatočnou podporou, ide o zlyhanie, ktoré považujeme za mimoriadne vážne,” vraví Ohraďanová.
Rozsiahle chyby
Podľa jej tvrdení sa na ASŠŠZ obracajú riaditelia škôl, výchovní a kariéroví poradcovia aj rodičia a poukazujú na rozsiahle technické, funkčné a obsahové chyby systému. Ide napríklad o nesprávne prenášanie osobných údajov, známok či chýbajúce predmety, ale aj zlyhávanie ukladania prihlášok či stratu dát po aktualizáciách systému.
Asociácia tieto problémy nepovažuje za ojedinelé drobné nedostatky, ako ich opakovane prezentuje rezort školstva, ale systémové zlyhania, ktoré vážne ohrozujú korektný a transparentný proces prijímacieho konania (rezort školstva opakovane uviedol, že väčšinu technických nedostatkov odstránili, prípadne ich ešte odstránia – pozn. SITA).
Nešťastné načasovanie
Asociácia tiež považuje za veľmi nešťastné načasovanie zavedenia systému. Poukázala, že kým podávanie prihlášok je možné do 20. februára, počas tohto času má časť Slovenska jarné prázdniny (od 16. do 20 februára majú jarné prázdniny školy v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji – pozn. SITA). „Školy, výchovní poradcovia aj rodičia sú tak v čase najväčšej potreby podpory objektívne obmedzení v možnosti riešiť vzniknuté problémy. Takéto nastavenie nemožno považovať za zodpovedný prístup pri zavádzaní nového celoslovenského systému,“ uvádza ASŠŠZ.
Za alarmujúce považuje aj ďalšie, dosiaľ málo komunikované zlyhanie systému, ktoré podľa nej dopadá najmä na súkromné stredné školy a práva rodičov a detí. „Systém neumožňuje prihlásiť dieťa na strednú školu, ktorej ministerstvo neurčilo plán výkonov na prvý ročník. Hoci rozhodnutie o pláne výkonov určuje, kam štát v danom roku pošle finančné prostriedky, neznamená zákaz prijímania žiakov. Existujú školy – najmä súkromné – ktoré aj bez štátneho normatívu otvárajú prvý ročník na základe reálneho záujmu rodičov, ktorí sú pripravení financovať vzdelávanie svojich detí ako samoplatcovia,” vysvetľuje Ohraďanová s tým, že systém ePrihlášky v súčasnosti tieto školy úplne vylučuje. Rodičia tak môžu nadobudnúť mylný dojem, že škola vôbec neprijíma žiakov.
Diskriminácia voči súkromným školám
Asociácia v tejto súvislosti hovorí o obmedzení práv rodičov a žiakov, ktorí majú podľa platnej legislatívy právo uchádzať sa o štúdium na ktorejkoľvek strednej škole. Zároveň to považuje za diskriminačný zásah voči súkromným školám, ktoré sú podľa nej takto znevýhodnené v prijímacom procese. ASŠŠZ spomína aj hrubé porušenie princípu rovnosti šancí, štát podľa nej prostredníctvom technického riešenia deformuje rozhodovanie rodičov.
„S hlbokým znepokojením vnímame, že ministerstvo na túto situáciu reaguje vyhláseniami, ktoré síce potvrdzujú možnosť prijímať žiakov aj mimo systému ePrihlášky, no zároveň legitimizujú fakt, že oficiálny štátny systém tieto školy úplne ignoruje,” vraví Ohraďanová.
Dehonestácia škôl
Asociácia tiež považuje za neprimerané bagatelizovanie rozsahu problémov vo vyjadreniach ministerstva, podľa nej takto rezort dehonestuje prácu škôl, výchovných poradcov a obavy rodičov. Daný prístup podľa nej neprispieva k dôvere v systém, ani k upokojeniu situácie v teréne.
„Za súkromné školy vyzývame ministerstvo na prijatie zodpovednosti za extrémne problematický systém prihlasovania a prijatie alternatívnych opatrení na upokojenie situácie a následnú zásadnú revíziu systému ePrihlášky. Zavádzanie digitálnych nástrojov má zjednodušovať život rodičom a školám, nie ho komplikovať a vystavovať tisíce rodín zbytočnej neistote,” uzatvára prezidentka ASŠŠZ s tým, že Asociácia nechce brzdiť modernizáciu, no trvá na tom, aby bola realizovaná odborne, zodpovedne a s rešpektom k právam detí, rodičov a všetkých typov škôl v pluralitnom vzdelávacom systéme.
Ako uviedli z odboru komunikácie a marketingu, systém ePrihlášky je určený pre všetky školy, ktorým boli schválené plány výkonov vyššími územnými celkami (VÚC), a o ktorých teda štát vie, že im vyššie územné celky schválili aspoň jedného žiaka. Týka sa to vyše 99 percent škôl. „Vzdelávací systém v Slovenskej republike je v strednom školstve postavený na regulácii vyššími územnými celkami. Počty žiakov prvých ročníkov určujú VÚC a na základe toho sú financované štátom bez školného, alebo v prípade súkromných škôl aj školným – ale vždy musí byť VÚC schválený aspoň jeden žiak,“ doplnili z rezortu školstva.