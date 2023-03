Horeckého ministerstvo spúšťa zber údajov na pomoc s cenami energií pre školy, financie chcú doručiť v plnej miere

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) spúšťa zber údajov na pomoc pre školy s cenami energií v roku 2023.

Finančnú pomoc chce v plnej miere doručiť všetkým školám financovaným zo štátneho rozpočtu. Týka sa to škôl základných, stredných i špeciálnych, v zriaďovateľskej pôsobnosti všetkých zriaďovateľov.

Formulár

Rovnako by sa to malo týkať aj špeciálnych materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálnych úradov školskej správy.

Formulár je dostupný online, na stránke energie2023.iedu.sk. Na webe je dostupný aj návod na jeho vyplnenie, metodická príručka, najčastejšie otázky a odpovede, a tiež informácie k spôsobu, akým chce ministerstvo zaistiť finančné prostriedky pre školy. Rezort o tom informoval v tlačovej správe.

„Tento zber údajov je zameraný na to, aby sme dokázali doručiť finančnú pomoc všetkým týmto školám zo štátneho rozpočtu v plnej miere. To znamená, že dostanú finančné prostriedky, ktoré predstavujú nárast cien pri spotrebovanej cene komodity nad 99 eur/MWh za zemný plyn a 199 eur/MWh za elektrickú energiu, ale aj do 99 eur/MWh a 199 eur/MWh pokiaľ tohtoročné ceny, ktoré sú im vyúčtované, sú vyššie oproti cenám, ktoré mali v roku 2022,“ uviedol minister školstva Ján Horecký.

Finančné prostriedky

Školám by teda finančné prostriedky mali byť poskytnuté v plnej miere a nad úroveň platieb z minulého roka. Peniaze by mali dostať prostredníctvom Dohodovacieho konania. Horecký doplnil, že sa usilovali vyrokovať čo najrýchlejší spôsob doručenia finančnej pomoci pre školy.

Ministerstvo tiež pripomenulo, že školy sa stále môžu zapojiť do zberu údajov na kompenzáciu nákladov spojených s nedoplatkami za minulý rok. Formulár je dostupný na webstránke energie.iedu.sk. Po jeho vyplnení bude suma nedoplatkov vyžiadaná od rezortu financií a obratom odoslaná školám.