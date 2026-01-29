Drucker ocenil študentov za reprezentáciu Slovenska na olympiádach a súťažiach, ich úspechy považuje za dôležitý signál

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) ocenil výnimočných žiakov a žiačky za úspešnú reprezentáciu Slovenska na medzinárodných predmetových olympiádach a súťažiach v minulom školskom roku 2024/2025. Ako informovalo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, slávnostné oceňovanie sa konalo v Historickej budove Národnej rady SR.
Minister ocenil 41 študentov zo 17 škôl z rôznych regiónov Slovenska. Títo stredoškoláci a stredoškoláčky v minulom školskom roku získali zlaté, strieborné a bronzové medaily, ale aj čestné uznania v celosvetovej konkurencii. Úspešní boli v oblastiach matematiky, fyziky, informatiky, chémie, biológie, geografie či v interdisciplinárnych súťažiach mladých vedcov. Uspeli aj na európskej dievčenskej olympiáde v informatike a matematike.
Úspechy nie sú náhodné
Drucker zdôraznil, že tieto úspechy mladých talentov nie sú náhodné. „Sú výsledkom odvahy postaviť sa pred výzvy, ktoré neboli povinné a dôkazom, že vedomosti, vytrvalosť a zvedavosť majú medzinárodnú hodnotu. Slovensko má mladých ľudí, ktorí sa dokážu presadiť medzi tými najlepšími na svete,“ uviedol.
Poďakoval tiež pedagógom a vedúcim tímov, ktorí žiakov pripravovali stovky hodín prípravy, aj rodičom, ktorí mladých ľudí podporovali. „Chcem zároveň jasne povedať, že tento úspech nie je len individuálny. Za vami stoja školy, ktoré vám dali priestor rásť, učitelia a vedúci tímov, ktorí vám venovali stovky hodín prípravy, a rodiny, ktoré vás podporovali aj v momentoch únavy či pochybností. Aj im dnes patrí úprimné poďakovanie,“ doplnil.
Dôležitý signál
Šéf rezortu školstva akcentoval, že úspechy mladých talentov sú dôležitým signálom pre vzdelávaciu politiku štátu. Medzi prioritami ministerstva školstva v aktuálnom roku je aj systematická podpora talentovaného žiactva a študentstva tak, aby ich vedomosti a schopnosti prispeli k posilňovaniu konkurencieschopnosti a ekonomiky Slovenska.
Medzi kľúčovými cieľmi MSVVaM SR sú podpora talentu, kvalitná príprava aj vytváranie podmienok pre rozvoj nadania. Minister Drucker poukázal, že viaceré školy, ktoré ocenení reprezentujú, už vychovali nejedného úspešného študenta.
„To je jasný signál, že kvalitná práca škôl, učiteľov a vedúcich tímov prináša výsledky. Vidíme to aj na číslach – počet úspešných študentov sa postupne zvyšuje. Znamená to, že starší spolužiaci boli inšpiráciou pre vás a ja verím, že vy budete inšpiráciou pre tých, ktorí prídu po vás,“ dodal.
Drucker považuje ocenených študentov za dôkaz, že na Slovensku sú talentovaní mladí ľudia a veľký potenciál v oblasti vedy, technológií a vzdelávania. Je tiež presvedčený, že toto ocenenie bude študentov motivovať pokračovať vo výzvach, zachovať si radosť z poznávania a odhodlanie skúmať nové obzory. Zároveň môže byť inšpiráciu pre všetkých žiakov, aby využili svoj potenciál a odvážili sa presadiť v tom, v čom sú dobrí, čo ich baví a napĺňa.