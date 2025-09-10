Spoločnosť HSF System SK získala kľúčový certifikát. Patrí medzi prvých dvadsať firiem na Slovensku s oprávnením pre vyhradené stavby

Stavebná spoločnosť HSF System SK získala certifikát zhotoviteľa vyhradených stavieb.
Foto_hsf system sk_tomas kosa.jpg
Tomáš Kosa. Foto: HSF System
Stavebná spoločnosť HSF System SK, člen medzinárodnej stavebnej skupiny HSF System z holdingu PURPOSIA Group, získala certifikát zhotoviteľa vyhradených stavieb. Tento dokument je novozavedenou požiadavkou podľa novely stavebného zákona a je nevyhnutný na zabezpečenie generálnych dodávok stavieb na slovenskom trhu. Certifikát vydal akreditovaný certifikačný orgán ACB, s.r.o. a jeho originál je opatrený ceninou. HSF System SK sa tak stala devätnástou spoločnosťou na Slovensku, ktorá toto oprávnenie získala.

Certifikát potvrdzuje, že spoločnosť spĺňa všetky požadované štandardy pre stavby s vyššou technickou náročnosťou. „Od začiatku staviame naše podnikanie na pevných základoch kvality, odbornosti a férovosti. Získanie certifikátu je pre nás dôkazom, že dokážeme napĺňať aj tie najvyššie požiadavky novej legislatívy. Našim zákazníkom a partnerom tým dávame jasný signál, že ich stavby sú v dobrých rukách a profesionálne riadené,“ hovorí Tomáš Kosa, riaditeľ stavebnej skupiny HSF System.

Foto_hsf system sk_panattoni park bratislava north ii.jpg
Foto: HSF System

Vyhradené stavby sú podľa stavebného zákona a súvisiacich predpisov technologicky náročné alebo konštrukčne neobvyklé budovy a inžinierske diela, ktoré majú významný vplyv na bezpečnosť, vyžadujú si špeciálne technické znalosti a skúsenosti a kladú zvýšené nároky na koordináciu, odborné riadenie a technické vybavenie zhotoviteľa. Ide najmä o stavby kritickej infraštruktúry, akými sú mosty, priehrady, nemocnice, výskumné centrá, priemyselné komplexy, dopravné stavby či strategické objekty ako jadrové elektrárne alebo diaľnice.

Foto_hsf system sk_sidlo firmy zilina.jpg
Foto: HSF System

HSF System SK dlhodobo patrí medzi popredné stavebné firmy na Slovensku. Opakovane sa umiestnila v rebríčkoch TREND Top 100 a Eurostav. V roku 2024 získala ocenenie ASB GALA v hlasovaní verejnosti a bola zaradená medzi Slovakia Best Managed Companies, teda najlepšie riadené slovenské súkromné spoločnosti. Riaditeľ firmy Tomáš Kosa sa navyše stal jedným z finalistov prestížnej súťaže EY Podnikateľ roka 2022 na Slovensku.

Novozískaný certifikát tak nadväzuje na doterajšie úspechy spoločnosti a posilňuje jej postavenie na trhu. Zároveň potvrdzuje, že HSF System SK je pripravená plniť aj najnáročnejšie požiadavky investorov a štátu a prispievať k rozvoju stavebníctva na Slovensku podľa najvyšších štandardov.

Foto_hsf system sk_toyota a lexus kosice.jpg
Foto: HSF System

Platnosť certifikácie je stanovená do 17. júna 2030. Novela stavebného zákona, účinná od apríla 2025, prináša prísnejšie pravidlá, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu, bezpečnosť a spoľahlivosť veľkých stavebných projektov.

