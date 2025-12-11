Slovenský nájomný trh je pod rastúcim tlakom, ceny vlastného bývanie vzrástli o viac ako 10 percent

Podľa CEO spoločnosti Re/Max Jána Hrubého zostáva záujem o prenájmy najmä menších bytov vo veľkých mestách veľmi silný.
Slávka Ambrová
Redaktorka regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
mestské nájomné byty na Muchovom námestí
Výstavba mestských nájomných bytov, Muchovo námestie, Bratislava-Petržalka (3.apríl 2024) Foto: Marek Velček, FB Bratislava - hlavné mesto SR
Slovensko Realitný trh Ekonomika z lokality Slovensko

Najnovšie údaje European Housing Report 2025 od Re/Max Europe poukazujú na to, že nájomné v Európe rastie rôznou rýchlosťou. Slovensko sa nachádza medzi krajinami s miernym rastom nájomného, avšak výrazným rastom cien vlastného bývania.

Návrat na trh s nájmami

V druhom štvrťroku 2025 dosiahlo priemerné nájomné na Slovensku 727 eur mesačne, čo je medziročný nárast o 2,1 percenta, hoci oproti predchádzajúcemu kvartálu kleslo o 5,3 percenta. Bratislava eviduje tradične najvyššie priemerné nájomné na úrovni približne 890 eur, zatiaľ čo regióny ako Trenčín či Banská Bystrica zostávajú prístupnejšie.

Medzitým ceny vlastného bývania na Slovensku medziročne vzrástli o 11,3 percenta, čo je jeden z najprudších nárastov v Európskej únii. Tento rast tlačí mnoho ľudí späť na trh s nájmami, ktorý zostáva pod tlakom vysokého dopytu. Podľa CEO spoločnosti Re/Max Jána Hrubého zostáva záujem o prenájmy najmä menších bytov vo veľkých mestách veľmi silný.

„Klesajúce hypotekárne sadzby síce podporujú nákup nehnuteľností, avšak obmedzená nová výstavba udržuje tlak na nájomný trh,“ uvádza. V Českej republike zostáva priemerné nájomné stabilné, okolo 939 eur. V Prahe a v Brne ceny nájmov menších bytov vzrástli o 3 percentá, čo poukazuje na tlak na trh v hlavných mestách.

Najstabilnejší trh v regióne

V južnej Európe, konkrétne v Španielsku a Taliansku, zaznamenali nájomné ceny najvýraznejší rast. Španielsko evidovalo 5-percentný nárast, pri priemernej cene 1 576 eur a Taliansko 4-percentný rast s priemerom 907 eur.

Vplyv na tieto trhy má najmä silný dopyt v mestských oblastiach a krátkodobé prenájmy spojené s turistickým ruchom. Bulharsko sa vyznačuje najstabilnejším trhom v regióne, čo súvisí s vysokým podielom vlastníctva nehnuteľností medzi domácnosťami.

Slovensko si tak v európskom kontexte udržuje miernejší rast nájmov, avšak stagnujúca výstavba a rekordné ceny nehnuteľností signalizujú pokračujúci tlak na trh s prenájmami v nasledujúcich rokoch. Ekonomické a sociálne výzvy dostupnosti bývania zostanú podľa Re/Max dôležitou témou v budúcom roku.

Okruhy tém: Bývanie European Housing Report 2025 Nájomné rast cien nehnuteľností RE/MAX Europe
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk