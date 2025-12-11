Slovenský nájomný trh je pod rastúcim tlakom, ceny vlastného bývanie vzrástli o viac ako 10 percent

Najnovšie údaje European Housing Report 2025 od Re/Max Europe poukazujú na to, že nájomné v Európe rastie rôznou rýchlosťou. Slovensko sa nachádza medzi krajinami s miernym rastom nájomného, avšak výrazným rastom cien vlastného bývania.
Návrat na trh s nájmami
V druhom štvrťroku 2025 dosiahlo priemerné nájomné na Slovensku 727 eur mesačne, čo je medziročný nárast o 2,1 percenta, hoci oproti predchádzajúcemu kvartálu kleslo o 5,3 percenta. Bratislava eviduje tradične najvyššie priemerné nájomné na úrovni približne 890 eur, zatiaľ čo regióny ako Trenčín či Banská Bystrica zostávajú prístupnejšie.
Medzitým ceny vlastného bývania na Slovensku medziročne vzrástli o 11,3 percenta, čo je jeden z najprudších nárastov v Európskej únii. Tento rast tlačí mnoho ľudí späť na trh s nájmami, ktorý zostáva pod tlakom vysokého dopytu. Podľa CEO spoločnosti Re/Max Jána Hrubého zostáva záujem o prenájmy najmä menších bytov vo veľkých mestách veľmi silný.
Spomalila sa výstavba kancelárií aj bytov, na realitnom trhu vládne neistota
„Klesajúce hypotekárne sadzby síce podporujú nákup nehnuteľností, avšak obmedzená nová výstavba udržuje tlak na nájomný trh,“ uvádza. V Českej republike zostáva priemerné nájomné stabilné, okolo 939 eur. V Prahe a v Brne ceny nájmov menších bytov vzrástli o 3 percentá, čo poukazuje na tlak na trh v hlavných mestách.
Najstabilnejší trh v regióne
V južnej Európe, konkrétne v Španielsku a Taliansku, zaznamenali nájomné ceny najvýraznejší rast. Španielsko evidovalo 5-percentný nárast, pri priemernej cene 1 576 eur a Taliansko 4-percentný rast s priemerom 907 eur.
Neobsadenosť kancelárskych priestorov v Bratislave sa zvýšila, očakáva sa aj nárast nájomného
Vplyv na tieto trhy má najmä silný dopyt v mestských oblastiach a krátkodobé prenájmy spojené s turistickým ruchom. Bulharsko sa vyznačuje najstabilnejším trhom v regióne, čo súvisí s vysokým podielom vlastníctva nehnuteľností medzi domácnosťami.
Slovensko si tak v európskom kontexte udržuje miernejší rast nájmov, avšak stagnujúca výstavba a rekordné ceny nehnuteľností signalizujú pokračujúci tlak na trh s prenájmami v nasledujúcich rokoch. Ekonomické a sociálne výzvy dostupnosti bývania zostanú podľa Re/Max dôležitou témou v budúcom roku.