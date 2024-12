Slovákom sa vrátil apetít po kúpe nového bývania, zvykli si aj na vyššie úrokové sadzby

Slovákom sa v uplynulom roku vrátil apetít po kúpe nového bývania a s ním začali rásť aj ceny nehnuteľností. Čo sa týka nájmov, po tých sa len tak zapráši a horúcou témou je aj štátne nájomné bývanie.

„Ak by som mala rok 2024 na realitnom trhu opísať jedným slovom, bolo by to „stabilizačný”. Bol relatívne pokojný, presne taký, aký sme koncom roka 2023 očakávali. Napriek tomu sa na realitnom trhu toho udialo pomerne veľa,“ komentuje Róberta Mecková, riaditeľka FinGO reCloud.

Ľudia si zvykli na vyššie úrokové sadzby

Ľudia si počas roku 2024 zvykli na vyššie úrokové sadzby ako 1 %. Pochopili, že k takým nízkym sadzbám sa naozaj veľmi skoro nevrátime. Preto v roku 2024 stúpol apetít kupujúcich a s ním postupne začali stúpať aj ceny nehnuteľností.

Ceny nehnuteľností rastú nielen vďaka odkladanej spotrebe od roku 2022, ale klienti zároveň vidia, že už nie je dôvod na ich pokles a prispôsobujú tomu svoje správanie. Kto potrebuje kúpiť, ten kupuje a kto nemusí predať, ten nepredáva.

Koncom leta stúpali ceny bytov

Najmä koncom leta na Slovensku začali výraznejšie stúpať ceny bytov. Vypredávajú sa predovšetkým novostavby, no vyšší záujem je aj o pekne zrekonštruované staršie byty v dobrých lokalitách.

Mierny pokles cien nehnuteľností z roku 2023 je definitívne za nami a dôvod na ďalšie zlacňovanie v súčasnosti neexistuje. Stavebné materiály sú drahé, cena práce tiež, preto novostavby lacnejšie nebudú. Tým pádom ani staršie byty cenovo neklesnú a vlastné bývanie bude stále drahšie.

Sadzby hypoték naďalej výrazne obmedzujú možnosti nových kupujúcich, preto veľa klientov stále býva v nájme. To tlačí na ponuku a prenajímatelia ceny dvíhajú. Po bytoch na prenájom sa preto v súčasnosti doslova len tak zapráši. Ceny nájmov sú na historických maximách, a to naprieč celým Slovenskom.

Štátne nájomné bývanie

Horúcou témou je aj štátne nájomné bývanie. Koncom roka mesto Košice ako prvé ohlásilo začiatok prác na výstavbe 5 400 štátnych nájomných bytov v najbližších desiatich rokoch. To môže zmeniť pravidlá hry na trhu nájomného bývania, no reálne to budeme môcť hodnotiť až keď sa tieto byty skutočne postavia a teoreticky ovplyvnia aj ceny nájmov.

Vyhliadky do nového roka sú jasné. Ceny určite klesať nebudú a prispeje k tomu aj plánované zvýšenie sadzby DPH o 3 %. Ako prvé v tejto súvislosti prirodzene stúpnu ceny novostavieb a hneď po nich bude reagovať aj trh so secondhandovými nehnuteľnosťami.

Nemusí to byť hneď, ale časom sa ceny novostavieb a starších nehnuteľností dorovnajú. Nezabúdajme na infláciu a drahšie poplatky, ktoré takisto budú tlačiť ceny nahor. Otázka je, či to kupujúci akceptujú a transakcie budú pokračovať alebo či sa trh pribrzdí a nehnuteľnosti sa budú predávať horšie a dlhšie.