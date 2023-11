Obnova Turzovských kúpeľov má podporiť cestovný ruch v lokalite, známy je víťazný návrh

Košický samosprávny kraj (KSK) vyhlásil v marci tohto roka architektonicko-urbanisticko-krajinársku dvojkolovú súťaž návrhov, ktorej predmetom bol návrh riešenia obnovy a rozvoja areálu Turzovských kúpeľov. Kúpele ležia severozápadne od mesta Gelnica.

Do dvojkolovej medzinárodnej architektonickej súťaže sa v prvom kole zapojilo 10 účastníkov, z ktorých traja postúpili do druhého kola. Víťazom druhého kola sa stal ateliér Between s návrhom architektov Kataríny Fejo a Tomáša Hanáčka. Porota v prvom kole vytkla ateliéru niekoľko nedostatkov, ktoré víťaz v druhom kole zohľadnil.

Podľa KSK by mal po skončení rokovaní s víťazom nasledovať podpis zmluvy o dielo o dopracovaní urbanisticko-architektonickej štúdie. Na budúci rok by mal vzísť zo súťaze investor, ktorý kúpele obnoví a bude prevádzkovať. Investícia potrebná na obnovu v zmysle projektu sa podľa predsedu KSK Rastislava Trnku pohybuje od 10 do 20 miliónov eur.

Rekreačné miesto pre turistov aj miesto spoločenských akcií pre domácich

Víťazné štúdio Between uspelo napríklad aj v architektonickej súťaži na obnovu kúpeľov Sliač a malo by sa podieľať aj na novom ráze Mlynského náhonu v Košiciach. „Víťazný návrh z dielne štúdia Between podľa poroty najviac citlivo pristúpil k riešenému územiu, zachoval intimitu prostredia a plne rešpektuje historický ráz areálu niekdajších kúpeľov. Taktiež z pohľadu krajinnej architektúry bol vyhodnotený ako najlepší,“ skonštatoval Trnka.

Hlavným cieľom projektu bolo obnovenie areálu kúpeľov a vytvorenie Wellness – Spa Rezortu. Ten má byť podľa zadania primárne rekreačným miestom s ponukou služieb na obnovenie fyzických a duševných síl, ale aj celoročne využívanou lokalitou na aktívne, pasívne a ozdravné trávenie voľného času pre domácu a zahraničnú klientelu.