Odvážne vyhliadky pre tých, ktorí sa neboja výšok

Odvážne konštrukcie, ktoré ponúkajú nezabudnuteľné zážitky a dovedú nás až na hranu. Ale len tých, ktorí sa neboja vykročiť do výšky…Architektúra je ešte krajšia vtedy, keď rešpektuje prirodzené prostredie. Týchto 9 vyhliadok vytvorených človekom predstavuje to najlepšie z ľudskej inovácie, ponúka totiž jedinečný výhľad na niektoré prírodné divy sveta, a to z úplne nových uhlov.

Nad oblakmi s úchvatným pohľadom na údolie Sunwapta, chodník Columbia Icefield (Alberta, Kanada)

Foto:gettyimages.com

Columbia Icefield Skywalk sa nachádza v národnom parku Jasper v kanadskej provincii Alberta a ponúka výhľad na údolie Sunwapta, ktoré sa nachádza 918 metrov pod ním. Most so skleneným dnom bol dokončený bol v roku 2014. Pred dokončením vyhliadky boli potrebné detailné odstrely aj ťažba skál pozdĺž okraja útesu, aby mohol byť vytvorený dychberúci zážitok. Najvzdialenejší bod vyčnieva približne 115 metrov od základne.

Z výšky hôr na panorámu fjordov a riek, vyhliadková plošina Stegastein (Aurland, Nórsko)

Foto:gettyimages.com

Vyhliadková plošina Stegastein je postavená z ocele, borovice, betónu a skla. Nachádza sa v blízkosti vrcholu hory Aurland. Atrakcia je súčasťou Nórskej vyhliadkovej cesty, ktorá je súborom 18 rôznych ciest, ktoré sa vinú najkrajšou prírodou krajiny. Z vrcholu, ktorý je vo výške 2 132 metrov, sa naskytá panoramatický výhľad na fjord, hory a rieku Flåm.

Sklenený most nad kaňonom, chodník Grand Canyon (Peach Springs Arizona, Arizona)

Foto:gettyimages.com

Lepší výhľad na Grand Caňon asi neexistuje. Z tejto vyhliadky možno takmer dokonale presne pozorovať vrstevnaté pásy červenej skaly. Konzolový most v tvare písmena U visí vo výške 4 000 metrov nad kaňonom a má sklenenú spodnú časť, ktorá umožňuje 360 stupňový výhľad na okolitú krajinu. Most dal postaviť a vlastní kmeň Hualapai.

Adrenalínový zážitok v Číne, chodník Gulong Gorge (Qingyuan, Čína)

Foto:gettyimages.com

Na roklinu Gulong v čínskom meste Čching-jüan sa môžu návštevníci pozerať z viacerých uhlov. Pri prechádzke po 1 079 metrov vysokom sklenenom chodníku možno pozorovať kaskádovité padanie vody do tropického pralesa, alebo možno vystúpiť na kruhovú plošinu „UFO“. Väčšina výletov na toto miesto sa organizuje prostredníctvom miestnych turistických skupín.

Schody do ničoty, Dachstein (Obertraun, Rakúsko)

Foto:gettyimages.com

Aj keď to tak na fotografiách nevyzerá, nemusíte byť ani skúsený horolezec, aby ste sa dostali na vyhliadku Dachstein. Vyhliadka, ktorá sa nazýva aj „schody do ničoty“, sa nachádza v blízkosti stanice lanovky Dachstein a ponúka výhľad na okolitú alpskú krajinu. Odporúča sa sem nosiť pevnú obuv a teplé oblečenie.

Chodník s výhľadom do krasovej prírody, Národný geologický park Longgang (Čchung-čching, Čína)

Foto:gettyimages.com

V Číne ministerstvo kultúry a cestovného ruchu hodnotí turistické atrakcie na stupnici s hodnotou A, pričom päť hviezdičiek (5A) je najvyššie skóre. Vláda každý rok pridáva novú skupinu miest, ktoré si zaslúžia hodnotenie 5A, a v roku 2017 sa medzi ne dostal aj geologický park Longgang. Krasové jaskyne, stalagmity a trávnaté plochy robia túto oblasť mimoriadne malebnou a asi neexistuje lepšie miesto na pozorovanie krajiny, ako je chodník pod oblohou. Táto atrakcia sa tiahne 84 metrov do kaňonu a v roku 2015, keď bola otvorená, bola zároveň najdlhšou svojho druhu.

Z výšky nad morom, pohľad na moria, vyhliadka Biokovo (Dalmácia, Chorvátsko)

Foto:gettyimages.com

Chodník Biokovo Skywalk sa nachádza vo výške 4029 metrov nad morom a tiahne sa nad vrchom Biokovo. Z tohto vyhliadkového bodu je výhľad ďaleko na Jadranské more a chorvátske ostrovy. Najpozoruhodnejšie je, že počas slnečných dní je možné v diaľke vidieť dokonca aj talianske more.

Výhľady na vrchy Dolomitov, Messnerovo horské múzeum Corones (hora Kronplatz, Taliansko)

Foto:gettyimages.com

Messnerovo horské múzeum Corones, ktoré navrhla Zaha Hadid, je jedným zo série múzeí navrhnutých s cieľom vzdelávať o najpozoruhodnejších vrcholoch sveta. Corones založil v roku 2006 taliansky horolezec Reinhold Messner a je venované práve horolezectvu.

Novinka z roku 2020, Vyhliadka Fortica (Mostar, Bosna)

Foto:gettyimages.com

Jedna z najnovších atrakcií na tomto zozname, Fortica v Bosne, bola dokončená len v roku 2020. Na čele projektu stálo horolezecké a cyklistické združenie z Mostaru, ktoré pre denník Sarajevo Times prezradilo, že cieľom výstavby bolo poskytnúť turistom nový cieľ a výhľad na Mostar.