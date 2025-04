Vranov nad Topľou prerozdelí neverejným poskytovateľom sociálnych služieb takmer 30-tisíc eur

Takmer 30-tisíc eur prerozdelí v tomto roku mesto Vranov nad Topľou na podporu neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

Osem zariadení

Na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva vyčlenili poslanci túto podporu medzi osem zariadení poskytujúcich služby pre občanov odkázaných na pomoc.

Ako informovala hovorkyňa mesta Vranov n/Topľou Eva Fedorňáková, finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby z rozpočtu mesta je určený pre neverejných poskytovateľov, ktorí poskytujú sociálnu službu pre občanov s trvalým pobytom v meste a požiadali o zabezpečenie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou.

Finančná podpora

Schválenou sumou 29 640 eur mesto podporí zariadenia Spirit n.o., Mima n.o., Stredisko Evanjelickej diakonie, Gerion senior centrum n.o., Nový Domov n.o., Geria n.o., Eurotrend n.o. a Domov sv. Dominika.

„Tieto zariadenia poskytujú neoceniteľné služby seniorom, zdravotne znevýhodneným a iným odkázaným skupinám obyvateľov,“ uviedla Fedorňáková.

Finančná podpora im podľa nej umožní zabezpečiť stabilnú prevádzku a zlepšiť kvalitu poskytovanej starostlivosti. „Mesto týmto krokom napĺňa svoju zákonnú povinnosť a zároveň prispieva k udržaniu dostupných a kvalitných sociálnych služieb pre tých, ktorí ich najviac potrebujú,“ dodala hovorkyňa mesta.