Trumpove clá ohrozujú americkú výrobu zbraní i obranné spojenectvá vo svete

Clá amerického prezidenta Donalda Trumpa neprinášajú len ekonomické hrozby, ale tiež bezpečnostné. Ako referuje web Politico, obchodná politika Washingtonu pod vedením súčasného šéfa Bieleho domu by mohla sťažiť výrobu zbraní v USA a oslabiť partnerstvá tejto krajiny.

Clá by mohli destabilizovať globálne dodávateľské reťazce. To pravdepodobne predraží americké zbrane a skomplikuje medzinárodné úsilie v boji proti Číne – ako napríklad spoločné podniky na výstavbu ponoriek so Spojeným kráľovstvom a Austráliou.

Spojenci môžu ísť inde

Podľa diplomatov, zákonodarcov a expertov na obranný priemysel by tento krok mohol prinútiť amerických spojencov, aby hľadali inde alternatívne možnosti spolupráce.

Trump prezentuje svoj tarifný plán ako transformačný krok na vyrovnanie obchodu a vrátenie príjmov do USA. Hrozí však, že zničí jeho ďalšie sľuby o premene Spojených štátov na priemyselnú veľmoc a minimalizovaní čínskeho vplyvu.

Niekoľko krokov dozadu

Biely dom vo svojom výkonnom nariadení oznamujúcom clá uviedol, že USA musia vyrábať diely „bez neprimeraného spoliehania sa na dovoz kľúčových vstupov“.

Napísať to je ľahké. Omnoho ťažšia je realizácia v praxi. Pentagon strávil desaťročia budovaním, financovaním a udržiavaním globálnej siete dodávateľov a spoločností, ktoré teraz čelia clám. Bez výnimiek pre obranu to pre USA bude znamenať niekoľko krokov dozadu, čo zároveň oddiali produkciu zbraní vyrobených v Amerike – tak pre USA, ako aj pre zahraničných kupujúcich.