Toshiba akceptovala ponuku na odkúpenie za dva bilióny jenov a mohla by sa tak stať súkromnou firmou

Japonský výrobca elektroniky Toshiba akceptoval ponuku, že ho za 2 bilióny jenov odkúpi fond Japan Industrial Partners, ktorý tvoria veľké banky a firmy. Ak by tento návrh uspel, bol by to veľký krok v dlhoročnej snahe spoločnosti Toshiba o reštrukturalizáciu.

Mohla by sa tak stať súkromnou firmou a s jej akciami by sa prestalo obchodovať na tokijskej burze. Avšak zahraniční aktivistickí investori vlastnia významnú časť akcií firmy Toshiba a nie je jasné, či budú s ponukou súhlasiť.

Toshiba Corp. oznámila, že jej vedenie akceptovalo ponuku na odkúpenie pri cene 4 620 jenov na akciu. V piatok akcie Toshiby stúpli o 4,2 percenta na 4 390 jenov za kus.