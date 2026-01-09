Priemyselný park Šurany sa posúva do konkrétnej realizácie, cieľom je komplexná príprava infraštruktúry

Spoločnosť MH Invest, s.r.o. urobila ďalší zásadný krok k rozvoju ambiciózneho priemyselného projektu. Vyhlásením verejného obstarávania na výber generálneho zhotoviteľa technickej verejnej infraštruktúry sa projekt Šurany Industrial Park posúva z prípravnej fázy do konkrétnej realizácie. Cieľom obstarávania je zabezpečiť výstavbu ucelenej technickej, dopravnej a logistickej infraštruktúry, ktorá vytvorí plne pripravené územie pre investorov z oblasti priemyslu s vysokou pridanou hodnotou, ako aj pre výskum a vývoj.
Komplexná príprava územia
Rozsah zákazky zahŕňa komplexnú prípravu územia, vybudovanie technických pripojení, cestnej aj železničnej infraštruktúry a ďalších nevyhnutných sietí. Projekt počíta s výrazným posilnením dopravnej obslužnosti územia, ktoré sa napojí na cestu I/64 prostredníctvom dvoch okružných križovatiek a siete verejných komunikácií vedených po obvode parku.
Súčasťou riešenia je aj turbo-okružná križovatka so štyrmi ramenami, obratisko pre autobusy, chodníky a cyklistické trasy, ktoré majú zabezpečiť bezpečný pohyb zamestnancov aj verejnosti a zároveň podporiť udržateľnú mobilitu. Navrhované dopravné riešenia majú zabezpečiť plynulé prepojenie priemyselného parku s regiónom aj mestom Šurany.
Významnou súčasťou projektu je aj rozvoj železničnej infraštruktúry, ktorá má zvýšiť kapacitu a ekologickosť logistických tokov. Počíta sa s napojením parku na železničnú trať ŽSR 122 prostredníctvom novej vlečky, vybudovaním novej verejnej železničnej stanice, koľajiska s nakladacou rampou a s modernizáciou existujúcej výpravnej budovy v stanici Bánov.
Jej obnova prinesie zlepšenie technického stavu, vyššiu energetickú efektívnosť a vyšší komfort pre cestujúcich aj zamestnancov, vrátane LED osvetlenia, nových prístreškov a zázemia pre cyklistov. Po modernizácii bude stanica spĺňať všetky aktuálne technické a prevádzkové štandardy.
Príprava na okamžité využitie investormi
Projekt zahŕňa aj vybudovanie rozsiahlej technickej a technologickej infraštruktúry. Kľúčovou súčasťou je posilnenie vodárenských systémov vrátane podporných objektov a nového vodojemu s kapacitou 600 kubických metrov, ktorý bude možné modulárne rozšíriť o ďalších 300 kubických metrov. Prepojenie potrubných rozvodov pitnej vody má zvýšiť stabilitu a bezpečnosť dodávok. Súčasťou výstavby bude aj nová čistiareň odpadových vôd a napojenie na elektrické a energetické zdroje, bez ktorých by moderný priemyselný park nemohol fungovať.
Vyhlásenie verejného obstarávania je súčasťou systematickej prípravy strategického projektu v súlade s rozhodnutiami vlády SR. Projekt získal v roku 2022 štatút významnej investície a v roku 2025 aj strategické osvedčenie, čo mu otvára cestu k rýchlejšej realizácii a stabilnému investičnému rámcu. MH Invest zároveň napĺňa záväzky vyplývajúce z investičných zmlúv uzatvorených medzi Slovenskou republikou, spoločnosťou MH Invest, s.r.o., firmami Gotion High-Tech Co., Ltd. a GIB EnergyX Slovakia s.r.o.
Po dokončení má Šurany Industrial Park tvoriť ucelený, technicky plne vybavený a funkčný priemyselný celok pripravený na okamžité využitie investormi. Okrem priamych ekonomických efektov v podobe nových pracovných miest a vyššej regionálnej produkcie má park vytvoriť aj zázemie pre technologické inovácie, výskum a transfer know-how v strategickej oblasti elektromobility a batériových riešení. Projekt tak ambíciou aj rozsahom presahuje regionálny význam a má potenciál posilniť dlhodobú priemyselnú konkurencieschopnosť Slovenska.