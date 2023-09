Predaj nových áut na Slovensku stúpol vo všetkých kategóriách, najviac žiadaná bola Škoda

Predajom nových vozidiel sa na Slovensku v auguste tohto roka darilo. Medziročne stúpli vo všetkých kategóriách. Ako vyplýva z údajov zverejnených Zväzom automobilového priemyslu SR, v minulom mesiaci sa na Slovensku predalo 7 487 nových osobných automobilov.

Medziročný nárast

Medziročne to predstavuje nárast o takmer 12 %. Najpredávanejšou značkou bola opätovne Škoda s pätinovým trhovým podielom.

Registrácie malých úžitkových automobilov dosiahli 839 kusov. Oproti rovnakému mesiacu vlaňajšieho roka je to zvýšenie o 42 %.

Nákladné automobily

V ôsmom mesiaci aktuálneho roka sa predalo aj 55 nákladných automobilov do 12 ton. V rovnakom období uplynulého roka to bolo iba 29.

V kategórii nákladných automobilov nad 12 ton to bolo 280 vozidiel. Aj v tomto prípade registrácie medziročne stúpli, a to o 46 %. V auguste 2023 sa na Slovensku predalo aj 14 autobusov, rok predtým to bolo 11.